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Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года - РИА Новости, 04.05.2022
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Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года
Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года - РИА Новости, 04.05.2022
Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года
Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:49
2022-05-04T16:16
экономика
сша
природный газ
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.02 мск июньский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 5,7% - примерно до 300 долларов за тысячу кубометров. Максимальное значение среды составило около 302,5 доллара. На таком уровне цены находятся впервые с августа 2008 года.Утром в ходе торгов фьючерс опускался в цене, однако днем перешел к уверенному росту после новостей об антироссийских санкциях.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.Европейский фьючерс на газ тем временем дорожает на 5% - примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, сша, природный газ
15:49 04.05.2022 (обновлено: 16:16 04.05.2022)
 
Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года

Фьючерсы на газ в США превысили 302,5 доллара за тысячу кубов впервые с лета 2008 года

© AP Photo / Eric GayДобыча сланцевого газа в Техасе
Добыча сланцевого газа в Техасе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Eric Gay
Добыча сланцевого газа в Техасе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.02 мск июньский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 5,7% - примерно до 300 долларов за тысячу кубометров. Максимальное значение среды составило около 302,5 доллара. На таком уровне цены находятся впервые с августа 2008 года.
Утром в ходе торгов фьючерс опускался в цене, однако днем перешел к уверенному росту после новостей об антироссийских санкциях.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
Европейский фьючерс на газ тем временем дорожает на 5% - примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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