https://ria.ru/20220504/gaz-1786827717.html

Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года

Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года - РИА Новости, 04.05.2022

Цена газа в США превысила 300 долларов за тысячу кубов впервые с 2008 года

Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:49

2022-05-04T15:49

2022-05-04T16:16

экономика

сша

природный газ

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.02 мск июньский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 5,7% - примерно до 300 долларов за тысячу кубометров. Максимальное значение среды составило около 302,5 доллара. На таком уровне цены находятся впервые с августа 2008 года.Утром в ходе торгов фьючерс опускался в цене, однако днем перешел к уверенному росту после новостей об антироссийских санкциях.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.Европейский фьючерс на газ тем временем дорожает на 5% - примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

сша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, природный газ