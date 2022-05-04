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"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью - РИА Новости, 04.05.2022
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"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью
"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью - РИА Новости, 04.05.2022
"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью
"Газпром" на прошедшую ночь заказывал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу, при этом заявки на прокачку газа через Украину держатся... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:20
2022-05-04T09:20
экономика
польша
украина
германия
оператор гтс украины
газпром
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Газпром" на прошедшую ночь заказывал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу, при этом заявки на прокачку газа через Украину держатся близко к 100 миллионам кубов в сутки, что несколько ниже брони компанией этого маршрута по контрактным обязательствам, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно данным площадки GSA Platform, "Газпром" накануне впервые почти за месяц заказал транзитную мощность "Ямал-Европы" на внутридневном аукционе. Компания выкупила 1,8 миллиона кубов в час из доступных для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час, или около 49% предложения. Этой мощностью она могла воспользоваться с 21.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая.Сама магистраль в эти часы переходила на работу в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкого оператора ГТС Gascade. То есть российский газ, попадая в польский участок "Ямал-Европы", вместо того, чтобы идти в Германию, у которой Варшава затем его купит и снова прокачает к себе, сразу перепродается немецкими поставщиками и остается в Польше.Что касается украинского транзита, то номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 4 мая составляют 98,3 миллиона кубометров. На таком уровне показатель держится со 2 мая, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).При этом "Газпромом" по транзитному контракту с Украиной на этот год забронирована мощность украинского маршрута в объеме 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
https://ria.ru/20220503/italiya-1786682009.html
https://ria.ru/20220503/protesty-1786601236.html
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экономика, польша, украина, германия, оператор гтс украины, газпром
09:20 04.05.2022
 
"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью

"Газпром" заказывал мощность "Ямал — Европы" прошедшей ночью, заявки по Украине стабильны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Газпром" на прошедшую ночь заказывал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу, при этом заявки на прокачку газа через Украину держатся близко к 100 миллионам кубов в сутки, что несколько ниже брони компанией этого маршрута по контрактным обязательствам, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно данным площадки GSA Platform, "Газпром" накануне впервые почти за месяц заказал транзитную мощность "Ямал-Европы" на внутридневном аукционе. Компания выкупила 1,8 миллиона кубов в час из доступных для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час, или около 49% предложения. Этой мощностью она могла воспользоваться с 21.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая.
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Сама магистраль в эти часы переходила на работу в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкого оператора ГТС Gascade. То есть российский газ, попадая в польский участок "Ямал-Европы", вместо того, чтобы идти в Германию, у которой Варшава затем его купит и снова прокачает к себе, сразу перепродается немецкими поставщиками и остается в Польше.
Что касается украинского транзита, то номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 4 мая составляют 98,3 миллиона кубометров. На таком уровне показатель держится со 2 мая, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
При этом "Газпромом" по транзитному контракту с Украиной на этот год забронирована мощность украинского маршрута в объеме 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
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