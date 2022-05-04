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Германия готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц - РИА Новости, 04.05.2022
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Германия готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц
Германия готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц - РИА Новости, 04.05.2022
Германия готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц
Правительство ФРГ планирует передать Украине радиолокационные станции Cobra для поддержки самоходных гаубиц 2000, сообщила газета Welt в среду. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:47
2022-05-04T16:47
в мире
владимир путин
украина
германия
берлин (город)
welt
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ планирует передать Украине радиолокационные станции Cobra для поддержки самоходных гаубиц 2000, сообщила газета Welt в среду.По информации издания из военных кругов в Берлине, Украина запросила ранее поставку 40 станций Cobra, однако из резервов бундесвера в настоящее время может быть поставлено от трех до пяти систем, стоимость каждой составляет около 50 миллионов евро. Речь при этом идет не о заказе Украины у немецкого производителя Hensoldt, а о запросе правительства Германии, пишет Welt. В компании пока не комментируют данную информацию.Ранее Welt сообщила о том, что правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. Отмечается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, которые указали, что на боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, германия, берлин (город), welt
16:47 04.05.2022
 
Германия готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц

Газета Welt: ФРГ готова передать Украине радиолокационные станции Cobra для гаубиц 2000

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ планирует передать Украине радиолокационные станции Cobra для поддержки самоходных гаубиц 2000, сообщила газета Welt в среду.
По информации издания из военных кругов в Берлине, Украина запросила ранее поставку 40 станций Cobra, однако из резервов бундесвера в настоящее время может быть поставлено от трех до пяти систем, стоимость каждой составляет около 50 миллионов евро. Речь при этом идет не о заказе Украины у немецкого производителя Hensoldt, а о запросе правительства Германии, пишет Welt. В компании пока не комментируют данную информацию.
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Ранее Welt сообщила о том, что правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. Отмечается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, которые указали, что на боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.
Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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