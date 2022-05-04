https://ria.ru/20220504/forsazh-1786761614.html
Создатели "Форсажа 10" нашли замену ушедшему режиссеру
Создатели "Форсажа 10" нашли замену ушедшему режиссеру - РИА Новости, 04.05.2022
Создатели "Форсажа 10" нашли замену ушедшему режиссеру
Новым режиссером десятого "Форсажа" стал Луи Летерье, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:53
2022-05-04T12:53
2022-05-04T12:53
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вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Новым режиссером десятого "Форсажа" стал Луи Летерье, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. Условия сделки еще прорабатывают, но если все удачно сложится, то полностью производство экшен-фильма могут возобновить уже в ближайшее время, отмечается в публикации The Hollywood Reporter.Зрителям Летерье известен по фильмам "Иллюзия обмана", "Битва Титанов", "Невероятный Халк", "Перевозчик 2" и другим. Постановщик заменит Джастина Лина, покинувшего проект всего через несколько дней после начала производства. Последний сообщил о своем решении в конце апреля, но подробностей раскрывать не стал. О том, что могло послужить причиной его увольнения, The Hollywood Reporter рассказали инсайдеры. По данным СМИ, в сценарий постоянно вносились правки. Одну из ключевых локаций в Восточной Европе удалили из-за событий на Украине. К тому же создатели ленты так и не определились с главный злодеем. Вдобавок студия Universal решила отправить скрипт другому автору на доработку диалогов, и Лин был не в восторге от этой идеи. Еще у него были серьезные разногласия с Вином Дизелем (исполнителем главной роли и продюсером). Закончилось все тем, что Лин ушел со встречи с коллегами заявив: "Этот фильм не стоит моего психического здоровья". Лин и Дизель от комментариев воздержались. На запрос журналистов ответила Universal. "Творческие разногласия, приведшие к уходу Джастина Лина, были связаны со студией, а не с другими продюсерами, актерами или съемочной группой", — заявил представитель компании.Премьера фильма "Форсаж 10" запланирована на май 2023 года.
https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, луи летерье, звезды, вин дизель (марк синклер винсент)
Создатели "Форсажа 10" нашли замену ушедшему режиссеру
Луи Летерье заменит на посту режиссера "Форсажа 10" покинувшего проект Джастина Лина
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Новым режиссером десятого "Форсажа" стал Луи Летерье, сообщает
Variety со ссылкой на свои источники.
Условия сделки еще прорабатывают, но если все удачно сложится, то полностью производство экшен-фильма могут возобновить уже в ближайшее время, отмечается
в публикации The Hollywood Reporter.
Зрителям Летерье известен по фильмам "Иллюзия обмана", "Битва Титанов", "Невероятный Халк", "Перевозчик 2" и другим.
Постановщик заменит Джастина Лина, покинувшего проект всего через несколько дней после начала производства. Последний сообщил
о своем решении в конце апреля, но подробностей раскрывать не стал. О том, что могло послужить причиной его увольнения, The Hollywood Reporter рассказали
инсайдеры.
По данным СМИ, в сценарий постоянно вносились правки. Одну из ключевых локаций в Восточной Европе удалили из-за событий на Украине. К тому же создатели ленты так и не определились с главный злодеем. Вдобавок студия Universal решила отправить скрипт другому автору на доработку диалогов, и Лин был не в восторге от этой идеи. Еще у него были серьезные разногласия с Вином Дизелем (исполнителем главной роли и продюсером).
Закончилось все тем, что Лин ушел со встречи с коллегами заявив: "Этот фильм не стоит моего психического здоровья".
Лин и Дизель от комментариев воздержались. На запрос журналистов ответила Universal.
"Творческие разногласия, приведшие к уходу Джастина Лина, были связаны со студией, а не с другими продюсерами, актерами или съемочной группой", — заявил представитель компании.
Премьера фильма "Форсаж 10" запланирована на май 2023 года.