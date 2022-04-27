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Режиссер покинул "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
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Режиссер покинул "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства
Режиссер покинул "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства - РИА Новости, 27.04.2022
Режиссер покинул "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства
Джастин Лин покинул пост режиссера "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства проекта, пишет Deadline. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:29
2022-04-27T18:29
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Джастин Лин покинул пост режиссера "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства проекта, пишет Deadline. Постановщик не рассказал, почему уходит. По словам инсайдера Deadline, причина — творческие разногласия.Лин уверяет, что решение далось ему с трудом и он останется продюсером ленты."За десять лет и пять фильмов мы смогли снять лучших актеров, трюки и автомобильные погони. Как ребенок азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино", — заявил Лин. Инсайдеры говорят, что производство "Форсажа 10" могут ненадолго остановить, пока студия ищет замену Джастину. Первый "Форсаж" вышел в 2001 году. В центе сюжета фильмов — группа уличных гонщиков. Самое важное для них — семья. При этом в каждой серии они готовы пойти на риск, чтобы выполнить сложное задание. Проект знаменит сценами невероятных погонь. Над ними часто иронизируют критики и зрители. И кажется, создатели шоу не собираются тормозить. Например, в девятой картине показано, как в усовершенствованном авто герои отправились на орбиту.
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новости культуры, кино и сериалы, вин дизель (марк синклер винсент)
18:29 27.04.2022
 
Режиссер покинул "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства

Лин ушел с поста режиссера "Форсажа 10" через несколько дней после начала производства

© Original Film (2011)Кадр из фильма "Форсаж 5"
Кадр из фильма Форсаж 5
© Original Film (2011)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Джастин Лин покинул пост режиссера "Форсаж 10" через несколько дней после начала производства проекта, пишет Deadline.
Постановщик не рассказал, почему уходит. По словам инсайдера Deadline, причина — творческие разногласия.
Лин уверяет, что решение далось ему с трудом и он останется продюсером ленты.
"За десять лет и пять фильмов мы смогли снять лучших актеров, трюки и автомобильные погони. Как ребенок азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино", — заявил Лин.
Инсайдеры говорят, что производство "Форсажа 10" могут ненадолго остановить, пока студия ищет замену Джастину.
Первый "Форсаж" вышел в 2001 году. В центе сюжета фильмов — группа уличных гонщиков. Самое важное для них — семья. При этом в каждой серии они готовы пойти на риск, чтобы выполнить сложное задание. Проект знаменит сценами невероятных погонь. Над ними часто иронизируют критики и зрители. И кажется, создатели шоу не собираются тормозить. Например, в девятой картине показано, как в усовершенствованном авто герои отправились на орбиту.
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