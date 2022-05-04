https://ria.ru/20220504/flagi-1786760144.html
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта - РИА Новости, 04.05.2022
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта
Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:14
2022-05-04T12:14
2022-05-04T12:19
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польша
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ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее желто-голубой флаг Украины размещался на автобусах и трамваях наряду с флагом Варшавы. Эта акция была запущена в конце февраля в знак солидарности с Украиной после начала в этой стране специальной военной операции РФ."С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", - информировала мэрия Варшавы на своем официальном сайте, не сообщив причины такого решения.Ранее многие польские юристы указывали на тот факт, что размещение флага Украины на общественном транспорте польской столицы было осуществлено с нарушением правил, так как согласно закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши. В данном случае украинский флаг "сопровождал" только флаг Варшавы.Желто-голубые флаги Украины в последние недели в Польше можно встретить повсюду. Их вывешивают на зданиях, официальных учреждениях, школах. Зачастую правило о размещении в равной позиции польского флага не соблюдается, что вызывает протесты многих граждан.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, варшава, украина, польша
12:14 04.05.2022 (обновлено: 12:19 04.05.2022)
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта
Власти Варшавы без объяснения причины сняли украинские флаги с общественного транспорта