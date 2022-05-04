https://ria.ru/20220504/flagi-1786760144.html

В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта

В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта - РИА Новости, 04.05.2022

В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта

Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:14

2022-05-04T12:14

2022-05-04T12:19

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ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее желто-голубой флаг Украины размещался на автобусах и трамваях наряду с флагом Варшавы. Эта акция была запущена в конце февраля в знак солидарности с Украиной после начала в этой стране специальной военной операции РФ."С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", - информировала мэрия Варшавы на своем официальном сайте, не сообщив причины такого решения.Ранее многие польские юристы указывали на тот факт, что размещение флага Украины на общественном транспорте польской столицы было осуществлено с нарушением правил, так как согласно закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши. В данном случае украинский флаг "сопровождал" только флаг Варшавы.Желто-голубые флаги Украины в последние недели в Польше можно встретить повсюду. Их вывешивают на зданиях, официальных учреждениях, школах. Зачастую правило о размещении в равной позиции польского флага не соблюдается, что вызывает протесты многих граждан.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, украина, польша