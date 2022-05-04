Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/flagi-1786760144.html
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта - РИА Новости, 04.05.2022
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта
Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:14
2022-05-04T12:19
в мире
варшава
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786760606_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_2e20cd46031bb2837146b98479771529.jpg
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее желто-голубой флаг Украины размещался на автобусах и трамваях наряду с флагом Варшавы. Эта акция была запущена в конце февраля в знак солидарности с Украиной после начала в этой стране специальной военной операции РФ."С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", - информировала мэрия Варшавы на своем официальном сайте, не сообщив причины такого решения.Ранее многие польские юристы указывали на тот факт, что размещение флага Украины на общественном транспорте польской столицы было осуществлено с нарушением правил, так как согласно закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши. В данном случае украинский флаг "сопровождал" только флаг Варшавы.Желто-голубые флаги Украины в последние недели в Польше можно встретить повсюду. Их вывешивают на зданиях, официальных учреждениях, школах. Зачастую правило о размещении в равной позиции польского флага не соблюдается, что вызывает протесты многих граждан.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
варшава
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786760606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e950fa7bd5394292d773935d31c67518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, украина, польша
12:14 04.05.2022 (обновлено: 12:19 04.05.2022)
 
В Варшаве сняли украинские флаги с общественного транспорта

Власти Варшавы без объяснения причины сняли украинские флаги с общественного транспорта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрамваи в Варшаве
Трамваи в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамваи в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее желто-голубой флаг Украины размещался на автобусах и трамваях наряду с флагом Варшавы. Эта акция была запущена в конце февраля в знак солидарности с Украиной после начала в этой стране специальной военной операции РФ.
"С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", - информировала мэрия Варшавы на своем официальном сайте, не сообщив причины такого решения.
Ранее многие польские юристы указывали на тот факт, что размещение флага Украины на общественном транспорте польской столицы было осуществлено с нарушением правил, так как согласно закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши. В данном случае украинский флаг "сопровождал" только флаг Варшавы.
Желто-голубые флаги Украины в последние недели в Польше можно встретить повсюду. Их вывешивают на зданиях, официальных учреждениях, школах. Зачастую правило о размещении в равной позиции польского флага не соблюдается, что вызывает протесты многих граждан.
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:00
У европейцев кончились деньги и терпение на беженцев
 
В миреВаршаваУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала