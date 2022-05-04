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Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022
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Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:25
2022-05-04T19:47
в мире
нагорно-карабахская республика
армения
никол пашинян
протесты
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД, передает корреспондент РИА Новости.Ранее небольшая группа протестующих направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной НКР. Однако демонстранты потребовали установить флаг и в самом здании МИД. После коротких переговоров с полицией это сделал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220504/armeniya-1786845341.html
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нагорно-карабахская республика
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Флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД.
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в мире, нагорно-карабахская республика, армения, никол пашинян, протесты
19:25 04.05.2022 (обновлено: 19:47 04.05.2022)
 
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении

Протестующие в Ереване установили флаг Нагорно-Карабахской республики в здании МИД Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее небольшая группа протестующих направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной НКР. Однако демонстранты потребовали установить флаг и в самом здании МИД. После коротких переговоров с полицией это сделал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна
Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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В миреНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияНикол ПашинянПротесты
 
 
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