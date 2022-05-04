https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html

Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении

Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022

Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении

Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:25

2022-05-04T19:25

2022-05-04T19:47

в мире

нагорно-карабахская республика

армения

никол пашинян

протесты

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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД, передает корреспондент РИА Новости.Ранее небольшая группа протестующих направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной НКР. Однако демонстранты потребовали установить флаг и в самом здании МИД. После коротких переговоров с полицией это сделал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220504/armeniya-1786845341.html

https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг НКР в здании МИД Армении Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД. 2022-05-04T19:25 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нагорно-карабахская республика, армения, никол пашинян, протесты