https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

Финляндия совершила энергетическое самоубийство

Финляндия совершила энергетическое самоубийство - РИА Новости, 04.05.2022

Финляндия совершила энергетическое самоубийство

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство первого и единственного атомного энергоблока на АЭС "Ханхикиви-1". В... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:00

2022-05-04T08:00

2022-05-04T10:38

аэс "ханхикиви-1"

ханхикиви-1

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

финляндия

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Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство первого и единственного атомного энергоблока на АЭС "Ханхикиви-1". В выступлении председателя правления Эсы Хярмяль говорится, что финская сторона пошла на данный шаг из-за неких рисков, возникших из-за проведения специальной военной операции на Украине, и российская сторона не смогла эти риски устранить. В результате этого шага, принятого, судя по всему, в нарушение всех норм бизнеса без предварительного коллегиального решения совета акционеров, прекращаются все проектные и лицензионные работы, возложенные на RAOS Project (финскую дочернюю компанию "Росатома").Демарш финнов вроде бы должен наносить финансовый ущерб России в лице ее атомного монополиста, но цифры статистики упрямо говорят, что здесь все не так уж однозначно, и кто в итоге останется в убытке, еще очень большой вопрос.Рассматривать любые проекты подобного масштаба и государственной значимости нельзя лишь с привязкой к одному параметру, например объему потребляемых ресурсов и финансовых расходов. Нужно помнить, что атомные и прочие сопоставимые по мощности объекты генерации строятся с прицелом на будущее и государство, скрепя сердце, приоткрывает свои денежные закрома только ради действительно значимых для развития страны проектов.Чтобы понять, зачем Финляндия решилась на строительство третьей АЭС, вооружимся атласами, картами и данными статистики из открытых источников.Начнем с того, что население нашей северо-западной соседки распределено очень неравномерно. Большая его часть проживает преимущественно на юге страны вдоль побережья Финского залива. Чем дальше на север, тем сильнее падает и количество финнов, и их плотность на квадратный километр. Если от финского города Оулу провести условную линию на восток в сторону российской Костомукши, то выше этой черты пойдут земли, где самым крупным населенным пунктом будет столица Лапландии городок Рованиеми с населением в скромные 63 тысячи человек. При этом именно здесь расположены основные запасы природных богатств Финляндии — леса и потому нет ничего удивительного, что исторически здесь возник промышленный кластер по переработке леса и целлюлозно-бумажному производству.В Хельсинки сделали ставку на развитие своего ключевого направления, приносящего внушительные доходы в казну и дающего работу тысячам граждан. Подразумевалось, что АЭС "Ханхикиви" обеспечит электроэнергией новые лесопильные и бумажные производства, а потому ее планировали расположить ровно посередине, в 100 километрах южнее уже упомянутого Оулу. Выбор места не случаен, дополнительные 1 200 мегаватт электроэнергии фактически на "экваторе" страны позволили бы и запитать промышленные объекты на севере, и, в случае чего, подстраховать густонаселенный южный пояс.Отложим в сторону демографическую карту и обратимся к схеме линий электропередач. Последняя в полной мере подтверждает наши догадки.Еще со времен Советского Союза в Финляндию были перекинуты несколько энергомостов. Три интерконнектора по 400 киловольт пересекают границу в районе Выборга, далее вверх по карте полная пустота и лишь на стыке трех границ около Киркенеса в Финляндию заходят еще два моста по 400 киловольт каждый.Здесь также нужно понимать, что при общем потреблении электроэнергии в 80 тераватт-часов около двадцати финны закупают и импортируют, то есть страна ровно на четверть зависит от внешних поставок.Чтобы избежать усиления зависимости от ключевого поставщика (читай — России) относительно недавно были проложены два дополнительных энергомоста из Эстонии. Магистрали постоянного тока прямиком через Финский залив заходят на приемные подстанции в районе финской столицы. Финны активно закупали электроэнергию у эстонцев, ведь последние весьма успешно развивали проекты на основе горючих сланцев, но несколько лет назад Брюссель в приказном порядке запретил дальнейшее их развитие, Таллин подчинился, и с тех пор найти цифры по перетокам в Финляндию не представляется возможным.Финляндия страна европейская и ее очень тяготит и статус энергодефицитного государства, и тот факт, что она очень не зеленая и не экологичная.Энергобаланс нашей соседки прост и незатейлив.По последним опубликованным данным за 2020 год ключевым сырьем является нефть, на базе которой вырабатывается 21 процент электричества (около 16 тераватт-часов). Вторую строчку занимают две действующие АЭС "Олкилуото" и "Ловииса". Их четыре энергоблока хоть и не могут похвастаться молодостью, но суммарно вносят в энергетическую копилку еще 19 процентов (около 15,2 тераватт-часа). На третьей строчке дружно расположились уголь и природный газ (по шесть процентов или 4,8 тераватт-часа), причем столь ненавистный современным зеленым уголь идет с небольшим опережением. И уголь, и газ Финляндия получает преимущественно из все той же России, например объем поставок угля энергетических марок составляет порядка пяти миллионов тонн в год.Отдельно добавим, что на данный момент финны располагают тринадцатью угольными электростанциями и в последние два года, то есть после начала пандемии, из местного информационного пространства полностью пропали какие-либо упоминания о планах их закрытия.Недавно в российской прессе мелькали сообщения о том, что объемы перетоков электроэнергии из России в Финляндию резко упали. Сообщалось, что Северо-Западная ТЭЦ и Светогорская ГЭС в январе-марте поставили в среднем на 30 процентов меньше электроэнергии, чем годом ранее. Российский поставщик "Интер РАО" от комментариев воздерживается, мы же слегка разбавим паникерские настроения. Динамика закупок такова, что в 2021 году финны импортировали из России в 3,2 раза больше электричества, чем годом ранее. Речь идет о покупке 8,2 тераватт-часа из Ленинградской и 550 мегаватт-часов из Мурманской области. Соответственно, текущее падение пугает только тех, кто не знает других цифр.Как видно из картины выше, Финляндия, мягко говоря, должна быть максимально заинтересована в строительстве нового объекта генерации, который позволил бы и выйти из обидного статуса вечного импортера, и отбить все нападки европейских экологов.Однако официальный Хельсинки вел себя донельзя странно, видимо, следуя поговорке о том, что поспешать надо медленно.Первые подвижки в направлении строительства новой атомной электростанции мощностью 1,8 гигаватта начались в далеком теперь 2011 году. При этом в качестве исполнителей рассматривались только французская Areva и японская Toshiba. Хельсинки требовал, чтобы работы начались не позднее 2015 года с горизонтом ввода нового энергоблока к 2022-му. Французы с японцами несколько лет вели беспредметные разговоры, но в конце концов из проекта вышли, тем самым расписавшись в своей производственно-технической импотенции. Вслед за ними свою долю продал крупнейший немецкий энергетический холдинг E.ON, в результате чего последним крупным инвестором на "Ханхикиви" остался финский сталелитейный гигант Outokumpu, которому, в отличие от немцев, отступать было некуда, ибо ему требовался и рынок сбыта своей продукции, и новые избыточные мощности.Все попытки договориться с Westinghouse или китайскими атомщиками тоже не привели к успеху. Китай сразу выставил жесточайшие условия, среди которых было льготное налогообложение, подобную схему КНР реализовала в Британии, продавив под строительство новой АЭС "Хинкли-Поинт" внушительные налоговые преференции.В результате финская Fennovoima заключила контракт с российской компанией "Русатом Оверсиз", который гарантировал выполнение всех условий, выставленных финской стороной. Казалось, желанная энергетическая свобода уже совсем рядом, но в 2015 году, когда должны были начаться первые практические работы, проект встал намертво из-за требований финских зеленых. Они завалили парламент сотнями требований, утопив реализацию в бюрократическом болоте.Кстати, "Росатом" тогда очень ругали за заключение этого соглашения. Его условия со стороны выглядели крайне непривлекательно и рискованно. Во-первых, "Росатом" должен был самостоятельно привлечь львиную долю инвестиций, а именно пять миллиардов долларов, часть из которых планировалось получить из Фонда национального благосостояния. Во-вторых, в подобных проектах стандартным считается схема, когда принимающая сторона гарантирует закупки продукции АЭС, что обеспечивает рынок сбыта и позволяет просчитать горизонт окупаемости. Так было, например, в Турции, но финны отказались от этого условия.Мы можем лишь предполагать, но, вероятно, руководство "Росатома" рассчитывало, что у Хельсинки просто не будет другого выбора и само наличие российской АЭС намертво пришвартует Финляндию к энергетическому борту России. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что самостоятельно эксплуатировать "Ханхикиви" Fennovoima не смогла бы просто потому, что по требованиям безопасности под каждую станцию требуется оборудованное хранилище для облученного (отработанного) ядерного топлива. У финнов оно отсутствует, а "Росатом" и поставляет топливо для своих станций, и вывозит его для переработки и утилизации, обеспечивая полный цикл жизнедеятельности.В завершение разговора скажем, что на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" опять не удалось наладить промышленную выработку электроэнергии и станция, которая строится уже тринадцать лет и в процессе подорожала в три раза, пока не может подстраховать национальную энергосистему.А еще добавим, что за прошлый год Финляндия заплатила России за поставки энергоресурсов и электричества свыше 22 миллиардов долларов. Вся "Ханхикиви" оценивалась в 6,5 миллиарда, но построена она не будет, то есть Хельсинки и дальше будет платить кратно больше.Кто тут в проигрыше, решите сами.

https://ria.ru/20220503/nato-1786665590.html

https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786549556.html

https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786548355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/aes-1786539881.html

https://ria.ru/20220312/pomosch-1777860452.html

https://ria.ru/20220402/rosatom-1781494784.html

https://ria.ru/20220426/rosatom-1785484258.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аэс "ханхикиви-1", ханхикиви-1, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, финляндия, россия, хельсинки, в мире, авторы