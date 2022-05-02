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Финляндия отказалась от контракта с "Росатомом" на строительство АЭС
Финляндия отказалась от контракта с "Росатомом" на строительство АЭС - РИА Новости, 02.05.2022
Финляндия отказалась от контракта с "Росатомом" на строительство АЭС
Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:24
2022-05-02T10:24
2022-05-02T11:23
экономика
россия
финляндия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — РИА Новости. Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии."Fennovoima расторгла контракт на поставку АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом", - говорится в сообщении финской компании.Это означает, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке "Ханхикиви-1" с "Росатомом", уточняется в сообщении."Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project (юридическое лицо "Росатома" в Финляндии) далось нелегко. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его", — приводятся в сообщении слова председателя правления Fennovoima Эсы Хярмяля.Как говорится в сообщении, "в последние годы наблюдались значительные и растущие задержки", а события на Украине усугубили риски для проекта. "RAOS не смогла снизить ни один из рисков", - утверждает финская компания.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778242641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1"
10:24 02.05.2022 (обновлено: 11:23 02.05.2022)
Финляндия отказалась от контракта с "Росатомом" на строительство АЭС
Компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом"
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — РИА Новости.
Финская проектная компания Fennovoima расторгла
контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
"Fennovoima
расторгла контракт на поставку АЭС "Ханхикиви-1
" с "Росатомом
", - говорится в сообщении финской компании.
Это означает, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке "Ханхикиви-1" с "Росатомом", уточняется в сообщении.
"Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project (юридическое лицо "Росатома" в Финляндии
) далось нелегко. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его", — приводятся в сообщении слова председателя правления Fennovoima Эсы Хярмяля.
Как говорится в сообщении, "в последние годы наблюдались значительные и растущие задержки", а события на Украине усугубили риски для проекта. "RAOS не смогла снизить ни один из рисков", - утверждает финская компания.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").
На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.