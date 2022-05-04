Рейтинг@Mail.ru
Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220504/filmy-1786754459.html
Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин
Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.05.2022
Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин
Власти РФ направят дополнительно 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:58
2022-05-04T15:06
правительство рф
михаил мишустин
культура
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782313066_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_603eef54bac424999e8b37a68d08b424.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти РФ направят дополнительно 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 миллиардов рублей."Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим еще 5,5 миллиарда рублей на производство национальных фильмов", - сказал он.Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 миллиарда рублей, отметил премьер.Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, в частности, указано, что в число бюджетных ассигнований размером 5,5 миллиарда рублей включены также "400 тысяч рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии". Кроме того, в документе указано, что поддержка рассчитана на менее, чем 160 национальных фильмов. Ответственность за "контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований", согласно распоряжению, ложится на Минкультуры РФ."Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов. Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование в ВУЗах", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность в том, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи.
https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html
https://ria.ru/20220502/kontsert-1786566156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782313066_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ee5281506c8bb4806d338fbd44cdab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
правительство рф, михаил мишустин, культура, новости культуры, кино и сериалы
11:58 04.05.2022 (обновлено: 15:06 04.05.2022)
 
Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин

Мишустин: власти дополнительно профинансируют производство отечественных фильмов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти РФ направят дополнительно 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 миллиардов рублей.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
11:33Культура
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
"Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим еще 5,5 миллиарда рублей на производство национальных фильмов", - сказал он.
Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 миллиарда рублей, отметил премьер.
Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, в частности, указано, что в число бюджетных ассигнований размером 5,5 миллиарда рублей включены также "400 тысяч рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии". Кроме того, в документе указано, что поддержка рассчитана на менее, чем 160 национальных фильмов. Ответственность за "контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований", согласно распоряжению, ложится на Минкультуры РФ.
Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 18:09Культура
Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" расскажет об актерах-ветеранах
"Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов. Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование в ВУЗах", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность в том, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи.
 
КультураПравительство РФМихаил МишустинКультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала