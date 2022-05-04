https://ria.ru/20220504/filmy-1786754459.html

Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин

Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.05.2022

Власти профинансируют производство отечественных фильмов, заявил Мишустин

Власти РФ направят дополнительно 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:58

2022-05-04T11:58

2022-05-04T15:06

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти РФ направят дополнительно 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 миллиардов рублей."Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим еще 5,5 миллиарда рублей на производство национальных фильмов", - сказал он.Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 миллиарда рублей, отметил премьер.Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, в частности, указано, что в число бюджетных ассигнований размером 5,5 миллиарда рублей включены также "400 тысяч рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии". Кроме того, в документе указано, что поддержка рассчитана на менее, чем 160 национальных фильмов. Ответственность за "контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований", согласно распоряжению, ложится на Минкультуры РФ."Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов. Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование в ВУЗах", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность в том, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи.

https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html

https://ria.ru/20220502/kontsert-1786566156.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

правительство рф, михаил мишустин, культура, новости культуры, кино и сериалы