https://ria.ru/20220504/feyki-1786706270.html

В СКФУ планируют создать пособие о фейках

В СКФУ планируют создать пособие о фейках - РИА Новости, 04.05.2022

В СКФУ планируют создать пособие о фейках

Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планирует создать пособие о фейках, в котором будут описаны самые... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:21

2022-05-04T03:21

2022-05-04T03:21

александр малькевич

общество

россия

москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планирует создать пособие о фейках, в котором будут описаны самые популярные из них и даны ключи к их разоблачению, сообщил РИА Новости руководитель центра, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Малькевич добавил, что на осень запланирован фестиваль медиаграмотности, в рамках которого на площадке СКФУ пройдут конференции и круглые столы, где известные журналисты и эксперты поделятся. Он добавил, что центр запустит программу специальную программу обучения для журналистов."Образовательный курс "Создавая новость, не создать фейк" включит в себя семинары, лекции и сюжетные игры для начинающих и давно практикующих журналистов. Первый этап курса представители СМИ всех семи субъектов, входящих в состав Северного Кавказа, смогут пройти уже этим летом. Планируется обучить порядка 50 журналистов, которые пишут статьи и снимают сюжеты на социальные и политические темы. Курс будут вести преподаватели кафедры журналистики и известные журналисты Кавказа", — сообщил Малькевич.

https://ria.ru/20220428/vmeshatelstvo-1786044954.html

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александр малькевич, общество, россия, москва