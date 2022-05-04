В СКФУ планируют создать пособие о фейках
Представитель ОП Малькевич: в СКФУ планируют создать пособие о фейках
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планирует создать пособие о фейках, в котором будут описаны самые популярные из них и даны ключи к их разоблачению, сообщил РИА Новости руководитель центра, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Специалисты Центра противодействия цифровым угрозам ведут работу по созданию пособия, которое включит в себя более 20 фейков и ключи к их разоблачению. Планируется, что методичка увидит свет уже в этом году", — сказал Малькевич.
Малькевич добавил, что на осень запланирован фестиваль медиаграмотности, в рамках которого на площадке СКФУ пройдут конференции и круглые столы, где известные журналисты и эксперты поделятся. Он добавил, что центр запустит программу специальную программу обучения для журналистов.
"Образовательный курс "Создавая новость, не создать фейк" включит в себя семинары, лекции и сюжетные игры для начинающих и давно практикующих журналистов. Первый этап курса представители СМИ всех семи субъектов, входящих в состав Северного Кавказа, смогут пройти уже этим летом. Планируется обучить порядка 50 журналистов, которые пишут статьи и снимают сюжеты на социальные и политические темы. Курс будут вести преподаватели кафедры журналистики и известные журналисты Кавказа", — сообщил Малькевич.