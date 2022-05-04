https://ria.ru/20220504/festival-1786733547.html

Фестиваль "Дню Победы посвящается…" пройдет в Московской консерватории

Фестиваль "Дню Победы посвящается…" пройдет в Московской консерватории - РИА Новости, 04.05.2022

Фестиваль "Дню Победы посвящается…" пройдет в Московской консерватории

Десятый юбилейный фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" пройдет в Московской консерватории с 4 по 11 мая, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:01

2022-05-04T11:01

2022-05-04T11:01

культура

новости культуры

музыка

московская консерватория имени п. и. чайковского

день победы

геннадий саченюк

ансамбль песни и пляски российской армии

академия хорового искусства имени в.с. попова

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Десятый юбилейный фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" пройдет в Московской консерватории с 4 по 11 мая, сообщает пресс-служба учреждения. По традиции каждый год выбирается эпиграф, выражающий магистральную тему и объединяющий все концерты смотра. "Нам дороги эти позабыть нельзя" — эта строчка из песни композитора Анатолия Новикова на стихи Льва Ошанина – как никогда резонирует с сегодняшними настроениями в обществе", — рассказывают в пресс-службе.Теме памяти, связи поколений посвящена программа открытия фестиваля. В Большом зале консерватории (БЗК) выступит Академический Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова во главе с худруком Геннадием Саченюком.С программой "В песнях остаемся мы" 7 мая на сцену выйдут хоровые коллективы и солисты Академии хорового искусства имени Попова. В Рахманиновском зале 8 мая в концерте "Внуки Победы помнят" выступят Смешанный хор Калужского музыкального колледжа имени Танеева и Хор студентов ГМПИ имени Ипполитова-Иванова под управлением худрука и дирижера Владимира Краснова.Центральное событие фестиваля — концерт 9 мая. В День Победы представят оригинальную музыкально-драматическую композицию "Где бы мы ни были, с нами Россия", посвященную творчеству Марка Фрадкина. В концерте примут участие Камерный хор Московской консерватории и актриса Елена Захарова. В программе "Военные письма" 10 мая выступит Мужская военная капелла, Троицкий камерный хор, Русский народный хор "Москва" МГИМ имени Шнитке.На закрытии смотра на сцену выйдет Национальный симфонический оркестр Башкирии под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова. Благодаря коллаборации с хоров МГК, Тульского государственного и детского "Пионерия" состоится мировая премьера "Военной кантаты" Давида Кривицкого, приуроченная к 85-летию со дня рождения композитора.Фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" был основан Московской консерваторией при поддержке Фонда развития творческих инициатив и Российского музыкального союза в 2013 году как ежегодный форум.

https://ria.ru/20220504/kontsert-1786663783.html

https://ria.ru/20220503/ekvador-1786700622.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, московская консерватория имени п. и. чайковского, день победы, геннадий саченюк, ансамбль песни и пляски российской армии, академия хорового искусства имени в.с. попова