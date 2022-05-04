15:17 04.05.2022 (обновлено: 17:20 04.05.2022)
Президент ФЕОР отреагировал на слова Лаврова про евреев
ФЕОР о словах Лаврова: не стоит апеллировать в дискуссиях к этнической принадлежности
© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОРПрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОР
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о нацификации Украины и евреях, призвал прекратить апеллировать в дискуссиях к этнической принадлежности, так как это обостряет межнациональные отношения внутри страны и за ее пределами.
"В связи со сложившейся информационной ситуацией вокруг пассажа господина Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера, нам кажется необходимым призвать к прекращению апеллирования к национальному происхождению оппонентов. А также отсылками к истории Второй мировой войны, требующей должного трепета и пиетета, ведь отголоски тех событий до сих пор являются незаживающей раной для народов мира. Подобные "национальные маркеры" по своей сути взрывоопасны и обостряют ситуацию межнациональных отношений, как на международной арене, так и внутри страны и общества", – говорится в заявлении Бороды, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.
Раввин отметил, что в текущей напряженной ситуации недопустимо погружаться в спорные исторические дискуссии, несущие разрушительные последствия для межчеловеческих отношений.
"Даже сделанные без умысла подобные высказывания становятся мощнейшим катализатором для дальнейших разрушительных действий. При любых обстоятельствах еврейская община будет охранять святость памяти о трагедии Холокоста, не забывать ни убийц, повинных в крови миллионов невинных жертв, ни героев, победивших машину смерти", – заключил Борода.
В воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и другие подразделения носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". Но, как отметил министр, "у Гитлера тоже была еврейская кровь", и "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.