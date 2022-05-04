https://ria.ru/20220504/feor-1786820486.html

Президент ФЕОР отреагировал на слова Лаврова про евреев

Президент ФЕОР отреагировал на слова Лаврова про евреев - РИА Новости, 04.05.2022

Президент ФЕОР отреагировал на слова Лаврова про евреев

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о нацификации Украины и евреях, призвал РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:17

2022-05-04T15:17

2022-05-04T17:20

россия

израиль

украина

александр борода (раввин)

в мире

нафтали беннет

религия

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о нацификации Украины и евреях, призвал прекратить апеллировать в дискуссиях к этнической принадлежности, так как это обостряет межнациональные отношения внутри страны и за ее пределами.Раввин отметил, что в текущей напряженной ситуации недопустимо погружаться в спорные исторические дискуссии, несущие разрушительные последствия для межчеловеческих отношений."Даже сделанные без умысла подобные высказывания становятся мощнейшим катализатором для дальнейших разрушительных действий. При любых обстоятельствах еврейская община будет охранять святость памяти о трагедии Холокоста, не забывать ни убийц, повинных в крови миллионов невинных жертв, ни героев, победивших машину смерти", – заключил Борода.В воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и другие подразделения носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". Но, как отметил министр, "у Гитлера тоже была еврейская кровь", и "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.

https://ria.ru/20220502/izrail-1786548688.html

https://ria.ru/20220503/izrail-1786639779.html

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израиль

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, израиль, украина, александр борода (раввин), в мире, нафтали беннет, религия