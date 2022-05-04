Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"
Министр Буда: Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПавильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае
Павильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польша настаивает на исключении России из числа претендентов на проведение выставки "Экспо-2030", заявил журналистам министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.
В апреле 2021 года Россия подала заявку на право проведения в Москве "Экспо-2030". Отмечалось, что если заявка России выиграет, то выставка состоится в российской столице в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Также сообщалось, что экспокомплекс площадью до 300 до 800 тысяч квадратных метров может появиться на свободной территории в новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково.
Помимо Москвы, за право проведения "Экспо-2030" будут бороться Италия (Рим), Южная Корея (Пусан), Одесса (Украина), Россия (Москва) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд). Ожидается, что город-победитель будет объявлен в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок.
"Мы активно участвуем в выборе хозяев "Экспо-2030"…. При нормальном ходе дел все указывало бы, что реальная конкуренция и борьба за организацию "Экспо" в 2030 году развернулась бы между Одессой и Москвой", - считает Буда.
"Мы бы хотели абсолютно исключить Москву и Россию из конкуренции за возможность организации "Экспо" в 2030 году и продолжать рассмотрение заявки, которую подали Одесса и Украина. Сегодня организация международных выставок в Париже приостановила рассмотрение заявок, как Москвы, так и Украины. Это для нас очень непонятно. Мы бы хотели окончательно исключить Россию и Москву и дать шансы Украине и Одессе", - добавил он.
Всемирная выставка "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.