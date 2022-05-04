https://ria.ru/20220504/expo-1786768818.html

Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"

Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030" - РИА Новости, 04.05.2022

Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"

Польша настаивает на исключении России из числа претендентов на проведение выставки "Экспо-2030", заявил журналистам министр развития и технологий Польши... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:33

2022-05-04T12:33

2022-05-04T12:33

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польша

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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польша настаивает на исключении России из числа претендентов на проведение выставки "Экспо-2030", заявил журналистам министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.В апреле 2021 года Россия подала заявку на право проведения в Москве "Экспо-2030". Отмечалось, что если заявка России выиграет, то выставка состоится в российской столице в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Также сообщалось, что экспокомплекс площадью до 300 до 800 тысяч квадратных метров может появиться на свободной территории в новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково.Помимо Москвы, за право проведения "Экспо-2030" будут бороться Италия (Рим), Южная Корея (Пусан), Одесса (Украина), Россия (Москва) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд). Ожидается, что город-победитель будет объявлен в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок."Мы активно участвуем в выборе хозяев "Экспо-2030"…. При нормальном ходе дел все указывало бы, что реальная конкуренция и борьба за организацию "Экспо" в 2030 году развернулась бы между Одессой и Москвой", - считает Буда."Мы бы хотели абсолютно исключить Москву и Россию из конкуренции за возможность организации "Экспо" в 2030 году и продолжать рассмотрение заявки, которую подали Одесса и Украина. Сегодня организация международных выставок в Париже приостановила рассмотрение заявок, как Москвы, так и Украины. Это для нас очень непонятно. Мы бы хотели окончательно исключить Россию и Москву и дать шансы Украине и Одессе", - добавил он.Всемирная выставка "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html

https://realty.ria.ru/20220322/ekspo-1779409137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, польша