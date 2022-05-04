17:13 04.05.2022 (обновлено: 17:58 04.05.2022)
Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз
Канцлер ФРГ Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Все государства Западных Балкан должны войти в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Берлине.
"У нас был хороший и продуктивный разговор. Мы договорились, что вскоре в рамках поездки на Балканы я нанесу визит в Приштину... Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово", - сказал Шольц.
Он призвал Приштину к конструктивному участию в переговорах с Сербией. "Именно в такие времена, как сейчас, когда в непосредственной близости от нас идет жестокая война, центральное значение имеет, чтобы обе страны пошагово решили свой конфликт. Таким образом они внесут вклад в дело мира и безопасность всех Восточных Балкан, а также всей Европы. Целью Брюссельского диалога является всестороннее, устойчивое соглашение между двумя странами, которое откроет обеим странам перспективы и внесет вклад в региональную стабильность", - сказал Шольц.
По словам канцлера, на переговорах также обсуждались двухсторонние вопросы, в том числе экономическое сотрудничество. Германия остается крупнейшим государством-инвестором в Косово, сказал Шольц. Он добавил, что Берлин "готов посильно поддержать" курс реформ, принятый властями в Приштине, направленный на борьбу с коррупцией и укреплению верховенства закона. Германия также обсуждает с партнерами в рамках ЕС вопрос о либерализации визового режима для Косова.
13 сентября 2021, 20:38Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз