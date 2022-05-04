https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html

Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз

Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз - РИА Новости, 04.05.2022

Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз

Все государства Западных Балкан должны войти в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:13

2022-05-04T17:13

2022-05-04T17:58

в мире

приштина

косово

евросоюз

германия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Все государства Западных Балкан должны войти в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Берлине."У нас был хороший и продуктивный разговор. Мы договорились, что вскоре в рамках поездки на Балканы я нанесу визит в Приштину... Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово", - сказал Шольц.Он призвал Приштину к конструктивному участию в переговорах с Сербией. "Именно в такие времена, как сейчас, когда в непосредственной близости от нас идет жестокая война, центральное значение имеет, чтобы обе страны пошагово решили свой конфликт. Таким образом они внесут вклад в дело мира и безопасность всех Восточных Балкан, а также всей Европы. Целью Брюссельского диалога является всестороннее, устойчивое соглашение между двумя странами, которое откроет обеим странам перспективы и внесет вклад в региональную стабильность", - сказал Шольц.По словам канцлера, на переговорах также обсуждались двухсторонние вопросы, в том числе экономическое сотрудничество. Германия остается крупнейшим государством-инвестором в Косово, сказал Шольц. Он добавил, что Берлин "готов посильно поддержать" курс реформ, принятый властями в Приштине, направленный на борьбу с коррупцией и укреплению верховенства закона. Германия также обсуждает с партнерами в рамках ЕС вопрос о либерализации визового режима для Косова.

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

приштина

косово

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приштина, косово, евросоюз, германия, олаф шольц