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Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
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Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:16
2022-05-04T18:27
евро
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро – на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля – минимума с февраля 2020 года.
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евро, экономика
18:16 04.05.2022 (обновлено: 18:27 04.05.2022)
 
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

Мосбиржа: евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро – на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля – минимума с февраля 2020 года.
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