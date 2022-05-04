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Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:16
2022-05-04T18:16
2022-05-04T18:27
евро
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро – на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля – минимума с февраля 2020 года.
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евро, экономика
18:16 04.05.2022 (обновлено: 18:27 04.05.2022)
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
Мосбиржа: евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро – на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля – минимума с февраля 2020 года.