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Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022

Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:16

2022-05-04T18:16

2022-05-04T18:27

евро

экономика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро – на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля – минимума с февраля 2020 года.

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2022

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евро, экономика