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В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022
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В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна
Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:23
2022-05-04T14:49
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены семь человек", - сказал собеседник агентства.В среду протестующие перекрыли ряд ключевых транспортных узлов Еревана.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220504/erevan-1786723413.html
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в мире, ереван, армения
10:23 04.05.2022 (обновлено: 14:49 04.05.2022)
 
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна

Полиция в среду задержала семерых участников протестов оппозиции в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване. 4 мая 2022
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. 4 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. 4 мая 2022
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены семь человек", - сказал собеседник агентства.
В среду протестующие перекрыли ряд ключевых транспортных узлов Еревана.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности.
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:38
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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