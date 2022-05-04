https://ria.ru/20220504/erevan-1786730289.html

В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна

В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022

В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна

Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:23

2022-05-04T10:23

2022-05-04T14:49

в мире

ереван

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786813460_0:19:3009:1712_1920x0_80_0_0_131e009b621e7392d6c8613ffb2e39b2.jpg

ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены семь человек", - сказал собеседник агентства.В среду протестующие перекрыли ряд ключевых транспортных узлов Еревана.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220504/erevan-1786723413.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения