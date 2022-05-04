https://ria.ru/20220504/erevan-1786730289.html
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна
Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:23
2022-05-04T10:23
2022-05-04T14:49
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ереване в среду семерых участников акции протеста, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены семь человек", - сказал собеседник агентства.В среду протестующие перекрыли ряд ключевых транспортных узлов Еревана.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220504/erevan-1786723413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
10:23 04.05.2022 (обновлено: 14:49 04.05.2022)
В Ереване задержали семь участников протестов против Пашиняна
Полиция в среду задержала семерых участников протестов оппозиции в Ереване