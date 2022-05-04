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В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу - РИА Новости, 04.05.2022
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В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу - РИА Новости, 04.05.2022
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:38
2022-05-04T10:30
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие заблокировали грузовиками улицу Киевян в районе станции метро "Дружба" ("Барекамутюн").Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к проспекту Маршала Баграмяна, который ведет к Ереванскому оперному театру в центре города.Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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в мире, армения, ереван
09:38 04.05.2022 (обновлено: 10:30 04.05.2022)
 
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу

Требующие отставки Пашиняна оппозиционеры перекрыли улицу Киевян в столице Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.
Протестующие заблокировали грузовиками улицу Киевян в районе станции метро "Дружба" ("Барекамутюн").
Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к проспекту Маршала Баграмяна, который ведет к Ереванскому оперному театру в центре города.
Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 20:53В мире
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