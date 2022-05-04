https://ria.ru/20220504/erevan-1786723413.html

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу - РИА Новости, 04.05.2022

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:38

2022-05-04T09:38

2022-05-04T10:30

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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие заблокировали грузовиками улицу Киевян в районе станции метро "Дружба" ("Барекамутюн").Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к проспекту Маршала Баграмяна, который ведет к Ереванскому оперному театру в центре города.Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/miting-1786690588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван