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В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу - РИА Новости, 04.05.2022
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:38
2022-05-04T09:38
2022-05-04T10:30
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие заблокировали грузовиками улицу Киевян в районе станции метро "Дружба" ("Барекамутюн").Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к проспекту Маршала Баграмяна, который ведет к Ереванскому оперному театру в центре города.Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван
09:38 04.05.2022 (обновлено: 10:30 04.05.2022)
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
Требующие отставки Пашиняна оппозиционеры перекрыли улицу Киевян в столице Армении
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости.
Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла улицу в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV
.
Протестующие заблокировали грузовиками улицу Киевян в районе станции метро "Дружба" ("Барекамутюн").
Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к проспекту Маршала Баграмяна, который ведет к Ереванскому оперному театру в центре города.
Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.