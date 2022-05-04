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Электропотребление в России в апреле выросло на 2,3 процента
Электропотребление в России в апреле выросло на 2,3 процента - РИА Новости, 04.05.2022
Электропотребление в России в апреле выросло на 2,3 процента
Потребление электроэнергии в РФ в апреле выросло в годовом выражении на 2,3%, до 90,5 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 2,6%, до 92,29 миллиарда кВт.ч,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:28
2022-05-04T18:28
2022-05-04T18:28
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии в РФ в апреле выросло в годовом выражении на 2,3%, до 90,5 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 2,6%, до 92,29 миллиарда кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ."Потребление электроэнергии в России в апреле 2022 года составило 90,5 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% больше объема потребления за апрель 2021 года. ... Выработка электроэнергии в России в апреле 2022 года составила 92,29 миллиарда кВт.ч, что на 2,6% больше, чем в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что потребление за четыре месяца 2022 года в целом по России составило 398,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше, чем за такой же период 2021 года.Выработка в январе-апреле 2022 года в России составила 407,1 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше объема выработки в аналогичном периоде 2021 года.
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экономика, россия
Электропотребление в России в апреле выросло на 2,3 процента
Минэнерго: электропотребление в России в апреле выросло на 2,3 процента
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии в РФ в апреле выросло в годовом выражении на 2,3%, до 90,5 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 2,6%, до 92,29 миллиарда кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ.
"Потребление электроэнергии в России
в апреле 2022 года составило 90,5 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% больше объема потребления за апрель 2021 года. ... Выработка электроэнергии в России в апреле 2022 года составила 92,29 миллиарда кВт.ч, что на 2,6% больше, чем в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что потребление за четыре месяца 2022 года в целом по России составило 398,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше, чем за такой же период 2021 года.
Выработка в январе-апреле 2022 года в России составила 407,1 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше объема выработки в аналогичном периоде 2021 года.