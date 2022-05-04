https://ria.ru/20220504/eksport-1786771856.html

Экспорт из Германии в Россию упал до минимума за 20 лет

Экспорт из Германии в Россию упал до минимума за 20 лет - РИА Новости, 04.05.2022

Экспорт из Германии в Россию упал до минимума за 20 лет

Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю в связи с антироссийскими санкциями и составил 0,9 миллиарда евро, что стало минимальным... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:43

2022-05-04T12:43

2022-05-04T12:43

экономика

германия

россия

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю в связи с антироссийскими санкциями и составил 0,9 миллиарда евро, что стало минимальным показателем за 20 лет, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического бюро страны (Destatis)."По сравнению с февралем 2022 года экспорт в Российскую Федерацию в марте 2022 года сократился на 62,3% - до 0,9 миллиарда евро из-за антироссийских санкций, дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка", - говорится в пресс-релизе.В то же время объем импорта из РФ в Германию в марте сократился на 2,4% - до 3,6 миллиарда евро.Что касается внешней торговли Германии в целом, то экспорт страны в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт - вырос на 3,4%. Аналитики прогнозировали снижение экспорта на 2% и рост импорта на 1%.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны ввели многочисленные антироссийские санкции. Ряд западных компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия, россия, украина