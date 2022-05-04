https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

Замах на рубль: как Россия переформатирует экономику соседей

Замах на рубль: как Россия переформатирует экономику соседей - РИА Новости, 04.05.2022

Замах на рубль: как Россия переформатирует экономику соседей

Оказавшись под беспрецедентными международными санкциями, Россия ускоренно очищает экономику от долларов и евро. Москва форсирует переход на расчеты в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:00

2022-05-04T08:00

2022-05-04T08:14

экономика

денис мантуров

сергей глазьев

максим решетников

россия

москва

белоруссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Оказавшись под беспрецедентными международными санкциями, Россия ускоренно очищает экономику от долларов и евро. Москва форсирует переход на расчеты в национальных валютах со всеми партнерами. Около трети торговли с Азербайджаном уже в рублях, и этот показатель продолжат наращивать. Но для действительно глубокой интеграции на постсоветском пространстве Евразийскому союзу нужен новый подход.Дедолларизация бывшего СССРЕще до западных санкций азербайджанские компании при заключении договоров с российскими партнерами использовали расчеты в рублях. Хотя цены расписывали в долларах или евро. По сути, два независимых государства строили торговые взаимоотношения на валюте третьих стран. И так — почти на всем постсоветском пространстве.С долларов на рубли в расчетах с Москвой хочет перейти и Душанбе. Руководство Таджикистана планирует пересмотреть заключенное соглашение по закупке электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1. Станция на 25% принадлежит правительству республики, а на 75% — российским компаниям. Покупать выработанное там электричество теперь будут за рубли. Правда, в 2021-м таджикистанский энергохолдинг "Барки Точик" оплатил только 37% суммы.Параллельно Москва агитирует Узбекистан проводить не только дедолларизацию, но и деевроизацию. С таким призывом на открытии "ИННОПРОМ-2022" в Ташкенте выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, пандемия, а затем и нынешние международные события толкают страны всего мира к переходу на национальные валюты для повышения независимости и роста кооперации друг с другом.Интерес Москвы не случаен. Во-первых, в Узбекистан инвестировали уже десять миллиардов долларов. Во-вторых, 17,5% предприятий там принадлежит россиянам. В-третьих, товарооборот между государствами по итогам 2021 года превысил 7,5 миллиарда долларов. Во внешней торговле республики доля России — самая существенная (17,9%). Важно и то, что Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС, а его экономика — одна из крупнейших на постсоветском пространстве.Евразийский рубльДоля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, говорит министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. С 2013 по 2020 год она выросла с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией. Примечательно, что оборот Белоруссии с другими странами ЕАЭС почти на треть — рублевый. Остальные союзные республики таким похвастаться не могут.В ЕЭК ожидают, что до конца 2022-го доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле превысит 85%. Армения уже платит за газ в рублях, в Белоруссии тоже собираются покупать энергоносители за российскую валюту. При этом цены формируют по-прежнему в долларах.Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов призывает как можно быстрее перейти в расчетах внутри ЕАЭС либо на национальные валюты, либо на рубль. Но если мотивация Минска сильна — он, как и Москва, попал под мощные санкции, — то остальные энтузиазма не проявляют.Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что государства ЕАЭС договорились о поэтапном переходе при таможенных расчетах на национальные валюты, причем основной объем должен быть в рублях. Но пресс-служба правительства Казахстана оперативно выступила с пояснением. Там заявили, что только Россия и Белоруссия перейдут на рубли при зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин. Армения, Казахстан и Киргизия продолжат использовать доллары.Пора объединяться"Для стран ЕАЭС расчеты в рублях, в принципе, удобны. И например, Белоруссия, у которой всегда были проблемы с валютой, часто просила перевести оплату в рубли", — говорит политолог Андрей Суздальцев.По его мнению, переход на новую схему приведет к стабилизации и снижению курса доллара в России. Такое решение не очень выгодно для стран Евросоюза: рубль на бирже вырастет, что отразится на стоимости российского газа. Но обвалом доллара, который пророчат некоторые эксперты, это не грозит. Кроме того, сомнительно, что рубль станет единой валютой ЕАЭС, поскольку его курс нестабилен."Энергоносители продают за доллары и немного за евро. Поэтому Казахстан, конечно, будет поставлять ресурсы за рубеж и соседям за американскую валюту. Плюс у них есть другие соглашения, которые точно не захотят пересматривать, — отмечает Суздальцев. — Не стоит забывать, что курс рубля очень волатилен".Нужно, чтобы сфера применения российской валюты расширялась, но до сих пор ЕАЭС оставался слабым интеграционным объединением. В 2021-м доля взаимной торговли внутри блока составила всего 15% от общего объема. Тем не менее, учитывая, что крупнейший рынок союза — Россия — под санкциями, показатель может начать расти, считает Суздальцев.Многое будет зависеть от заинтересованности правящих элит в укреплении союза с Россией, подчеркивает экономист Владимир Савченко. Несмотря на то что политически они связаны с Москвой, экономически все не так однозначно, а в культурном плане разрыв еще больше."Деньги — это только средство обращения. К сожалению, в союзнических отношениях мы остановились на первичном этапе создания совместных предприятий. Нам необходимо основывать транснациональные корпорации и тем самым укреплять собственные технологии, науку, промышленность и территории. Эти компании будут объединять бизнес в странах ЕАЭС, интегрировать наши экономики", — поясняет Савченко.Налаживанию собственных автономных цепочек производств, по словам эксперта, мешают внешние обязательства членов союза перед третьими странами. А Россия пока недостаточно активно участвует в экономике соседей. Савченко подчеркивает: давно пора закупать сельскохозяйственную продукцию не в Турции, а в странах Центральной Азии и Армении. И заодно создавать там новые рабочие места.

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

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москва

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экономика, денис мантуров, сергей глазьев, максим решетников, россия, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рубль, снг