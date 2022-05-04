https://ria.ru/20220504/egorov-1786866802.html

Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области

Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области - РИА Новости, 04.05.2022

Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области

​ Глава Тамбовской области ​подверг критике ​некоторых глав муниципалитетов региона за плохую подготовку к ремонту дорог. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:53

2022-05-04T18:53

2022-05-04T18:53

тамбовская область

сампурский район

ремонт

дороги

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ТАМБОВ, 4 мая – РИА Новости. ​ Глава Тамбовской области ​подверг критике ​некоторых глав муниципалитетов региона за плохую подготовку к ремонту дорог."По подготовке конкурсной документации и выходу на торги - очень плохо обстоят дела в ряде муниципалитетов. Почему многие заявку только что подали? Почему в прошлом году не могли этого сделать? Вам же давалось поручение. Сегодня 4 мая. Если до 15 мая не будут заключены контракты — деньги у вас забираем. Контрактация должна быть до 15 мая полностью, вся, по всем объектам", - заявил глава региона на оперативном совещании.Согласно озвученным на совещании данным, речь идет об Инжавинском, Мордовском, Токаревском, Ржаксинском и Уваровском районах.В текущем году в рамках разных программ и проектов в Тамбовской области на ремонт дорог выделены более 6 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 160 километров дорог. Правительство России 5 апреля приняло решение о выделении региону дополнительных полутора миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное состояние.Егоров заявил, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за исполнение программы ремонта дорог.В начале марта ​ Егоров во время поездки в Сампурский район подверг резкой критике главу муниципалитета Николая Евдокимова за отсутствие диалога с гражданами. Вскоре после этого Евдокимов ушел в отставку.

https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783599789.html

сампурский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сампурский район, ремонт, дороги