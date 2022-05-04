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Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области
Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области - РИА Новости, 04.05.2022
Максим Егоров раскритиковал глав районов Тамбовской области
Глава Тамбовской области подверг критике некоторых глав муниципалитетов региона за плохую подготовку к ремонту дорог. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:53
2022-05-04T18:53
2022-05-04T18:53
тамбовская область
сампурский район
ремонт
дороги
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ТАМБОВ, 4 мая – РИА Новости. Глава Тамбовской области подверг критике некоторых глав муниципалитетов региона за плохую подготовку к ремонту дорог."По подготовке конкурсной документации и выходу на торги - очень плохо обстоят дела в ряде муниципалитетов. Почему многие заявку только что подали? Почему в прошлом году не могли этого сделать? Вам же давалось поручение. Сегодня 4 мая. Если до 15 мая не будут заключены контракты — деньги у вас забираем. Контрактация должна быть до 15 мая полностью, вся, по всем объектам", - заявил глава региона на оперативном совещании.Согласно озвученным на совещании данным, речь идет об Инжавинском, Мордовском, Токаревском, Ржаксинском и Уваровском районах.В текущем году в рамках разных программ и проектов в Тамбовской области на ремонт дорог выделены более 6 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 160 километров дорог. Правительство России 5 апреля приняло решение о выделении региону дополнительных полутора миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное состояние.Егоров заявил, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за исполнение программы ремонта дорог.В начале марта Егоров во время поездки в Сампурский район подверг резкой критике главу муниципалитета Николая Евдокимова за отсутствие диалога с гражданами. Вскоре после этого Евдокимов ушел в отставку.
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сампурский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сампурский район, ремонт, дороги
ТАМБОВ, 4 мая – РИА Новости. Глава Тамбовской области подверг критике некоторых глав муниципалитетов региона за плохую подготовку к ремонту дорог.
"По подготовке конкурсной документации и выходу на торги - очень плохо обстоят дела в ряде муниципалитетов. Почему многие заявку только что подали? Почему в прошлом году не могли этого сделать? Вам же давалось поручение. Сегодня 4 мая. Если до 15 мая не будут заключены контракты — деньги у вас забираем. Контрактация должна быть до 15 мая полностью, вся, по всем объектам", - заявил глава региона на оперативном совещании.
Согласно озвученным на совещании данным, речь идет об Инжавинском, Мордовском, Токаревском, Ржаксинском и Уваровском районах.
В текущем году в рамках разных программ и проектов в Тамбовской области на ремонт дорог выделены более 6 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 160 километров дорог. Правительство России 5 апреля приняло решение о выделении региону дополнительных полутора миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное состояние.
Егоров заявил, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за исполнение программы ремонта дорог.
"Вы можете денег лишиться и должностей, а жители - дорог, что вообще недопустимо. Ещё раз обращаю ваше внимание: 15 мая – крайний срок. И те же сроки относятся к ремонту дорог по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Особенно я обращаюсь к главам Токарёвского и Инжавинского районов. Коллеги, шутки шутить не буду", – сказал глава региона.
В начале марта Егоров во время поездки в Сампурский район
подверг резкой критике главу муниципалитета Николая Евдокимова за отсутствие диалога с гражданами. Вскоре после этого Евдокимов ушел в отставку.