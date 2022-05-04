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Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/dym-1786877019.html
Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области
Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области
Черные клубы дыма уже третий день подряд видны над Старым Салтовом в Харьковской области, куда зашли карательные подразделения украинских военных, Службы... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:09
2022-05-04T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Черные клубы дыма уже третий день подряд видны над Старым Салтовом в Харьковской области, куда зашли карательные подразделения украинских военных, Службы безопасности Украины и нацбатальона "Кракен", собранного из амнистированных уголовников, передает корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, сумевших уехать, украинские подразделения устроили показательный штурм не занятого никем мирного поселка. По предварительным данным, серьезно повреждены церковь и ряд домов.Как сообщил РИА Новости ранее источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области, украинские националисты устроили в поселке террор и увозят в неизвестном направлении всех, кто симпатизирует российской стороне.Старый Салтов расположен на берегу реки Северский Донец.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/tyurma-1786848707.html
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Дым над Старым Салтовом в Харьковской области
Черные клубы дыма уже третий день подряд видны над Старым Салтовом в Харьковской области, куда зашли карательные подразделения украинских военных, Службы безопасности Украины и нацбатальона "Кракен", собранного из амнистированных уголовников.
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в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:09 04.05.2022 (обновлено: 20:51 04.05.2022)
 
Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области

Черные клубы дыма видны над поселком в Харьковской области, куда зашли украинские каратели

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Черные клубы дыма уже третий день подряд видны над Старым Салтовом в Харьковской области, куда зашли карательные подразделения украинских военных, Службы безопасности Украины и нацбатальона "Кракен", собранного из амнистированных уголовников, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, сумевших уехать, украинские подразделения устроили показательный штурм не занятого никем мирного поселка. По предварительным данным, серьезно повреждены церковь и ряд домов.
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Как сообщил РИА Новости ранее источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области, украинские националисты устроили в поселке террор и увозят в неизвестном направлении всех, кто симпатизирует российской стороне.
Старый Салтов расположен на берегу реки Северский Донец.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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