https://ria.ru/20220504/dtp-1786869964.html

Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом

Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом - РИА Новости, 04.05.2022

Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом

Автомобиль с компанией шестерых подростков перевернулся в Саратовской области, одна девочка погибла, еще четверых везут в больницу, сообщил зампред... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:12

2022-05-04T19:12

2022-05-04T19:12

происшествия

саратов

татищевский район

саратовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Автомобиль с компанией шестерых подростков перевернулся в Саратовской области, одна девочка погибла, еще четверых везут в больницу, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин."Экстренно везем в Саратов четырех подростков на госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района. По слухам, они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались без прав - в этом возрасте еще не положено - и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла. Одного ребенка спасти не удалось - 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков, к сожалению. Один убежал. Остальных везем в областной центр, будем лечить", - написал Костин в Telegram-канале.Как сообщили журналистам в региональном главке МВД, ДТП произошло в 17.45 (16.45 мск) на автодороге возле села. "По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем Fiat Albea, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажирка 2008 года рождения скончалась на месте ДТП и три пассажирки 2006 года рождения доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе главка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

саратов

татищевский район

саратовская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, татищевский район, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)