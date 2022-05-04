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Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом - РИА Новости, 04.05.2022
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Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом
Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом - РИА Новости, 04.05.2022
Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом
Автомобиль с компанией шестерых подростков перевернулся в Саратовской области, одна девочка погибла, еще четверых везут в больницу, сообщил зампред... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:12
2022-05-04T19:12
происшествия
саратов
татищевский район
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Автомобиль с компанией шестерых подростков перевернулся в Саратовской области, одна девочка погибла, еще четверых везут в больницу, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин."Экстренно везем в Саратов четырех подростков на госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района. По слухам, они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались без прав - в этом возрасте еще не положено - и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла. Одного ребенка спасти не удалось - 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков, к сожалению. Один убежал. Остальных везем в областной центр, будем лечить", - написал Костин в Telegram-канале.Как сообщили журналистам в региональном главке МВД, ДТП произошло в 17.45 (16.45 мск) на автодороге возле села. "По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем Fiat Albea, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажирка 2008 года рождения скончалась на месте ДТП и три пассажирки 2006 года рождения доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе главка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
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саратов
татищевский район
саратовская область
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происшествия, саратов, татищевский район, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:12 04.05.2022
 
Шестеро подростков перевернулись на машине под Саратовом

Школьница погибла под Саратовом из-за переворота машины, на которой каталась с компанией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Автомобиль с компанией шестерых подростков перевернулся в Саратовской области, одна девочка погибла, еще четверых везут в больницу, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.
"Экстренно везем в Саратов четырех подростков на госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района. По слухам, они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались без прав - в этом возрасте еще не положено - и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла. Одного ребенка спасти не удалось - 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков, к сожалению. Один убежал. Остальных везем в областной центр, будем лечить", - написал Костин в Telegram-канале.
Как сообщили журналистам в региональном главке МВД, ДТП произошло в 17.45 (16.45 мск) на автодороге возле села. "По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем Fiat Albea, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажирка 2008 года рождения скончалась на месте ДТП и три пассажирки 2006 года рождения доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе главка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовТатищевский районСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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