17:44 04.05.2022 (обновлено: 17:45 04.05.2022)
СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии
Канал LTV сообщил о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии по сравнению с 2021 годом
Грузовик, перевозящий дрова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины, сообщает телеканал LTV.
"Год назад два кубометра дров стоили 120 евро, сейчас их цена превышает 220 евро. Однако цена на дрова только растет, и неизвестно, сколько они будут стоить в начале отопительного сезона", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что выросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию. Оба опрошенные телеканалом производителя экспортируют большую часть своих дров: RaWood Eksport продает в Латвии только около 5%, а Wood 5 K - примерно 20%.
Член правления RaWood Export Янис Славиетис отметил, что только сейчас начинает ощущаться насколько велика доля лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины на рынке. В качестве одного из вариантов ограничения роста цен он назвал запрет на вывоз из страны необработанного леса.