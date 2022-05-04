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СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии
СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии
Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:44
2022-05-04T17:45
экономика
латвия
россия
белоруссия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины, сообщает телеканал LTV.Отмечается, что выросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию. Оба опрошенные телеканалом производителя экспортируют большую часть своих дров: RaWood Eksport продает в Латвии только около 5%, а Wood 5 K - примерно 20%.Член правления RaWood Export Янис Славиетис отметил, что только сейчас начинает ощущаться насколько велика доля лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины на рынке. В качестве одного из вариантов ограничения роста цен он назвал запрет на вывоз из страны необработанного леса.
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экономика, латвия, россия, белоруссия, украина, санкции в отношении россии
17:44 04.05.2022 (обновлено: 17:45 04.05.2022)
 
СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии

Канал LTV сообщил о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии по сравнению с 2021 годом

© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова
Грузовик, перевозящий дрова - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / kvdkz
Грузовик, перевозящий дрова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины, сообщает телеканал LTV.
"Год назад два кубометра дров стоили 120 евро, сейчас их цена превышает 220 евро. Однако цена на дрова только растет, и неизвестно, сколько они будут стоить в начале отопительного сезона", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что выросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию. Оба опрошенные телеканалом производителя экспортируют большую часть своих дров: RaWood Eksport продает в Латвии только около 5%, а Wood 5 K - примерно 20%.
Член правления RaWood Export Янис Славиетис отметил, что только сейчас начинает ощущаться насколько велика доля лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины на рынке. В качестве одного из вариантов ограничения роста цен он назвал запрет на вывоз из страны необработанного леса.
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