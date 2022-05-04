https://ria.ru/20220504/drova-1786854485.html

СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии

СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ сообщили о почти двукратном росте цен на дрова в Латвии

Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:44

2022-05-04T17:44

2022-05-04T17:45

экономика

латвия

россия

белоруссия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Цены на дрова а Латвии выросли по меньшей мере почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, начинает ощущаться значимость доли лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины, сообщает телеканал LTV.Отмечается, что выросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию. Оба опрошенные телеканалом производителя экспортируют большую часть своих дров: RaWood Eksport продает в Латвии только около 5%, а Wood 5 K - примерно 20%.Член правления RaWood Export Янис Славиетис отметил, что только сейчас начинает ощущаться насколько велика доля лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины на рынке. В качестве одного из вариантов ограничения роста цен он назвал запрет на вывоз из страны необработанного леса.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

латвия

россия

белоруссия

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, латвия, россия, белоруссия, украина, санкции в отношении россии