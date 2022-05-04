https://ria.ru/20220504/donetsk-1786804096.html

Один человек погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022

Один человек погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:20

2022-05-04T14:20

2022-05-04T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка."По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района украинскими боевиками по ул. Содружества погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.В среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Кировского района города шестью снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия