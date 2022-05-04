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Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года

Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022

Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:49

2022-05-04T18:49

2022-05-04T22:13

доллар

московская биржа

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" по итогам торгов упала на 4,66 рубля, до 66,3 рубля, евро — на 4,31 рубля, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи.Помимо этого, во время торгов европейская валюта обновила минимум с февраля 2020 года, опустившись до 69,8 рубля.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Кроме того, сказываются ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.

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доллар, московская биржа