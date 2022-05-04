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Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара опустился ниже отметки в 68 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:57
2022-05-04T17:57
2022-05-04T18:56
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже отметки в 68 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17:55 мск падал на 3,03 рубля, до 67,93 рубля. В свою очередь, евро опустился ниже 70 рублей.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Помимо этого, сказываются ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, сша, рубль, россия, московская биржа
17:57 04.05.2022 (обновлено: 18:56 04.05.2022)
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года, евро упал ниже 71 рубля