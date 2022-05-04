https://ria.ru/20220504/dollar-1786856503.html

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара опустился ниже отметки в 68 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:57

2022-05-04T17:57

2022-05-04T18:56

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московская биржа

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже отметки в 68 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17:55 мск падал на 3,03 рубля, до 67,93 рубля. В свою очередь, евро опустился ниже 70 рублей.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Помимо этого, сказываются ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, доллар, сша, рубль, россия, московская биржа