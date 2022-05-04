https://ria.ru/20220504/dollar-1786855310.html

Le Figaro заявила о начале конца гегемонии доллара

Le Figaro заявила о начале конца гегемонии доллара - РИА Новости, 04.05.2022

Le Figaro заявила о начале конца гегемонии доллара

Ситуация на Украине пошатнула гегемонию американской валюты, пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:49

2022-05-04T17:49

2022-05-04T20:21

цены на нефть

вячеслав володин

владимир путин

украина

сша

москва

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине пошатнула гегемонию американской валюты, пишет французская газета Le Figaro.В издании отметили, что США сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов."Вот только это оружие обоюдоострое, потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их не украдут", — приводит газета слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, отметив, что это "отнюдь не пустое заявление".В Le Figaro напомнили, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории.Поэтому автор статьи и задался вопросом: "Не утратит ли он свой универсальный статус?"После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

украина

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, вячеслав володин, владимир путин, украина, сша, москва, госдума рф, экономика, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии