17:49 04.05.2022 (обновлено: 20:21 04.05.2022)
Le Figaro заявила о начале конца гегемонии доллара
Le Figaro заявила, что спецоперация на Украине пошатнула гегемонию доллара
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине пошатнула гегемонию американской валюты, пишет французская газета Le Figaro.
"Популярность доллара несопоставима с реальным весом экономики США. Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошло бы, но из-за ситуации на Украине оно случится гораздо быстрее", — говорится в публикации.
В издании отметили, что США сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов.
"Вот только это оружие обоюдоострое, потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их не украдут", — приводит газета слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, отметив, что это "отнюдь не пустое заявление".
В Le Figaro напомнили, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории.
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