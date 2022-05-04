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Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
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Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:41
2022-05-04T23:41
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 6 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
23:41 04.05.2022
 
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР

Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов освобожденных территорий ДНР

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 6 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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