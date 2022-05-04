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Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:41
2022-05-04T23:41
2022-05-04T23:41
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 6 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786884071.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов территорий ДНР
Шесть мирных жителей пострадали от украинских обстрелов освобожденных территорий ДНР