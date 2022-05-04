https://ria.ru/20220504/deti-1786819812.html
В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год
В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год - РИА Новости, 04.05.2022
В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год
Число детей младше 15 лет составило в Японии 14,65 миллиона человек, что стало самым низким уровнем за 41 год, такие данные обнародовало в среду министерство... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:14
2022-05-04T15:14
2022-05-04T15:14
в мире
япония
окинава
акита (префектура)
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ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Число детей младше 15 лет составило в Японии 14,65 миллиона человек, что стало самым низким уровнем за 41 год, такие данные обнародовало в среду министерство общенациональных дел в связи с отмечаемым в четверг Днем детей.Доля детей до 15 лет в структуре населения составила 11,7%, сокращение доли наблюдается 47 лет подряд, отмечается в докладе.С прошлого года число детей до 15 лет сократилось на 250 тысяч человек.Из 14,65 миллионов детей 7,5 миллиона мальчиков, 7,15 миллиона девочек. По префектурам дети составляют наибольшую долю – 16,5% в структуре населения Окинавы, а самую маленькую в Аките – 9,5%.Примечательно, что по возрастным категориям больше всего детей в группе от 12 до 14 лет – 3,23 миллиона, и далее отмечается прямо пропорциональная тенденция к сокращению числа детей по мере снижения возраста группы. В группе от 9 до 11 лет – 3,13 миллиона человек, от 6 до 8 лет – 3,01 миллиона, от 3 до 5 лет – 2,78 миллиона, в группе до 2 лет – 2,52 миллиона.
https://ria.ru/20220419/kitay-1784284088.html
япония
окинава
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, окинава, акита (префектура)
В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год
В Японии число детей младше 15 лет достигло рекордно низкого уровня за 41 год
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Число детей младше 15 лет составило в Японии 14,65 миллиона человек, что стало самым низким уровнем за 41 год, такие данные обнародовало в среду министерство общенациональных дел в связи с отмечаемым в четверг Днем детей.
Доля детей до 15 лет в структуре населения составила 11,7%, сокращение доли наблюдается 47 лет подряд, отмечается в докладе.
С прошлого года число детей до 15 лет сократилось на 250 тысяч человек.
Из 14,65 миллионов детей 7,5 миллиона мальчиков, 7,15 миллиона девочек. По префектурам дети составляют наибольшую долю – 16,5% в структуре населения Окинавы
, а самую маленькую в Аките
– 9,5%.
Примечательно, что по возрастным категориям больше всего детей в группе от 12 до 14 лет – 3,23 миллиона, и далее отмечается прямо пропорциональная тенденция к сокращению числа детей по мере снижения возраста группы. В группе от 9 до 11 лет – 3,13 миллиона человек, от 6 до 8 лет – 3,01 миллиона, от 3 до 5 лет – 2,78 миллиона, в группе до 2 лет – 2,52 миллиона.