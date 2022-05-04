https://ria.ru/20220504/deti-1786819812.html

В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год

В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год - РИА Новости, 04.05.2022

В Японии число детей младше 15 лет достигло минимального уровня за 41 год

Число детей младше 15 лет составило в Японии 14,65 миллиона человек, что стало самым низким уровнем за 41 год, такие данные обнародовало в среду министерство... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:14

2022-05-04T15:14

2022-05-04T15:14

в мире

япония

окинава

акита (префектура)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808162_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21ac24a71fec6c05cdfe721166021b92.jpg

ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Число детей младше 15 лет составило в Японии 14,65 миллиона человек, что стало самым низким уровнем за 41 год, такие данные обнародовало в среду министерство общенациональных дел в связи с отмечаемым в четверг Днем детей.Доля детей до 15 лет в структуре населения составила 11,7%, сокращение доли наблюдается 47 лет подряд, отмечается в докладе.С прошлого года число детей до 15 лет сократилось на 250 тысяч человек.Из 14,65 миллионов детей 7,5 миллиона мальчиков, 7,15 миллиона девочек. По префектурам дети составляют наибольшую долю – 16,5% в структуре населения Окинавы, а самую маленькую в Аките – 9,5%.Примечательно, что по возрастным категориям больше всего детей в группе от 12 до 14 лет – 3,23 миллиона, и далее отмечается прямо пропорциональная тенденция к сокращению числа детей по мере снижения возраста группы. В группе от 9 до 11 лет – 3,13 миллиона человек, от 6 до 8 лет – 3,01 миллиона, от 3 до 5 лет – 2,78 миллиона, в группе до 2 лет – 2,52 миллиона.

https://ria.ru/20220419/kitay-1784284088.html

япония

окинава

акита (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, окинава, акита (префектура)