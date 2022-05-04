Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии береза упала на школьницу - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/derevo-1786845689.html
В Мордовии береза упала на школьницу
В Мордовии береза упала на школьницу - РИА Новости, 04.05.2022
В Мордовии береза упала на школьницу
Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:12
2022-05-04T17:12
происшествия
россия
ковылкинский район
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По предварительным данным, днем 3 мая в поселке Зеленая роща в Ковылкинском районе девочка каталась на качелях. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении ведомства.По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220420/perets-1784501230.html
россия
ковылкинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ковылкинский район, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф)
17:12 04.05.2022
 
В Мордовии береза упала на школьницу

В Мордовии 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за падения березы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, днем 3 мая в поселке Зеленая роща в Ковылкинском районе девочка каталась на качелях. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении ведомства.
По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:03
Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона
 
ПроисшествияРоссияКовылкинский районРеспублика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала