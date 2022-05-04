https://ria.ru/20220504/derevo-1786845689.html

В Мордовии береза упала на школьницу

В Мордовии береза упала на школьницу - РИА Новости, 04.05.2022

В Мордовии береза упала на школьницу

Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:12

2022-05-04T17:12

2022-05-04T17:12

происшествия

россия

ковылкинский район

республика мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По предварительным данным, днем 3 мая в поселке Зеленая роща в Ковылкинском районе девочка каталась на качелях. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении ведомства.По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20220420/perets-1784501230.html

россия

ковылкинский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ковылкинский район, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф)