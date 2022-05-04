https://ria.ru/20220504/derevo-1786845689.html
В Мордовии береза упала на школьницу
В Мордовии береза упала на школьницу - РИА Новости, 04.05.2022
В Мордовии береза упала на школьницу
Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:12
2022-05-04T17:12
2022-05-04T17:12
происшествия
россия
ковылкинский район
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Береза упала на тринадцатилетнюю девочку на детской площадке в Мордовии, ребенок находится в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По предварительным данным, днем 3 мая в поселке Зеленая роща в Ковылкинском районе девочка каталась на качелях. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении ведомства.По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220420/perets-1784501230.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ковылкинский район, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф)
В Мордовии береза упала на школьницу
В Мордовии 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за падения березы