https://ria.ru/20220504/delo-1786893803.html

Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк

Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк - РИА Новости, 04.05.2022

Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил дело после предотвращения теракта 3 мая в поселке Маяк, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:34

2022-05-04T23:34

2022-05-04T23:34

в мире

тирасполь

украина

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил дело после предотвращения теракта 3 мая в поселке Маяк, сообщила пресс-служба СК ПМР.Ранее МВД ПМР подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. Ведомство отмечало, что беспилотник со взрывчаткой был запущен с украинской стороны.Уточняется, что ночью 3 мая неизвестные лица, с целью совершения взрыва, направили беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему взрывным устройством на территорию телерадиоцентра "Маяк", в ангар системы охлаждения трансформаторов. Беспилотник с опасным грузом не достиг цели, зацепился за металлический трос, натянутый в проеме ворот ангара, в виду чего потерял управление и вышел из строя.Специалисты, работавшие на месте происшествия, при осмотре летательного аппарата обнаружили два куска пластического взрывного вещества, прикрепленного к нему, канистру с жидкостью темного цвета и устройство для осуществления дистанционного взрыва.В рамках уголовного дела будет назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению.До этого в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786152198.html

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786236964.html

тирасполь

украина

приднестровская молдавская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика