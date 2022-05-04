https://ria.ru/20220504/delo-1786893803.html
Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк
Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк - РИА Новости, 04.05.2022
Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил дело после предотвращения теракта 3 мая в поселке Маяк, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:34
2022-05-04T23:34
2022-05-04T23:34
в мире
тирасполь
украина
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил дело после предотвращения теракта 3 мая в поселке Маяк, сообщила пресс-служба СК ПМР.Ранее МВД ПМР подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. Ведомство отмечало, что беспилотник со взрывчаткой был запущен с украинской стороны.Уточняется, что ночью 3 мая неизвестные лица, с целью совершения взрыва, направили беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему взрывным устройством на территорию телерадиоцентра "Маяк", в ангар системы охлаждения трансформаторов. Беспилотник с опасным грузом не достиг цели, зацепился за металлический трос, натянутый в проеме ворот ангара, в виду чего потерял управление и вышел из строя.Специалисты, работавшие на месте происшествия, при осмотре летательного аппарата обнаружили два куска пластического взрывного вещества, прикрепленного к нему, канистру с жидкостью темного цвета и устройство для осуществления дистанционного взрыва.В рамках уголовного дела будет назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению.До этого в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786152198.html
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786236964.html
тирасполь
украина
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк
СК Приднестровья возбудил дело после предотвращения теракта в поселке Маяк
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил дело после предотвращения теракта 3 мая в поселке Маяк, сообщила пресс-служба СК ПМР.
Ранее МВД ПМР подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. Ведомство отмечало, что беспилотник со взрывчаткой был запущен с украинской стороны.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на территории ОАО ПРТЦ "Маяк" беспилотного летательного аппарата с взрывным устройством. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203 УК ПМР (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ночью 3 мая неизвестные лица, с целью совершения взрыва, направили беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему взрывным устройством на территорию телерадиоцентра "Маяк", в ангар системы охлаждения трансформаторов. Беспилотник с опасным грузом не достиг цели, зацепился за металлический трос, натянутый в проеме ворот ангара, в виду чего потерял управление и вышел из строя.
Специалисты, работавшие на месте происшествия, при осмотре летательного аппарата обнаружили два куска пластического взрывного вещества, прикрепленного к нему, канистру с жидкостью темного цвета и устройство для осуществления дистанционного взрыва.
В рамках уголовного дела будет назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению.
До этого в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе
, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский
заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину
. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.