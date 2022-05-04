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Французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022
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Французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен
Французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022
Французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен
Виноделы во Франции могут столкнуться с нехваткой стеклянных бутылок, цены на которые выросли после военной операции на Украине, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:17
2022-05-04T16:17
владимир путин
франция
украина
россия
в мире
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Виноделы во Франции могут столкнуться с нехваткой стеклянных бутылок, цены на которые выросли после военной операции на Украине, передает телеканал BFMTV.После санитарного кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, винодельческой отрасли во Франции удалось неплохо восстановиться. Однако виноделы опасаются, что эта тенденция к восстановлению замедлится из-за возможной нехватки стеклянных бутылок.Отмечается, что сейчас из-за событий на Украине стремительно растут цены на газ, используемый в стекловаренных печах для нагревания песка до температуры более 1300 градусов, на который приходится от 75 до 80% энергопотребления стекольной промышленности.Кроме украинских событий, на ситуацию повлияла забастовка дальнобойщиков, охватившая в марте Испанию (откуда Франция также импортирует стекло), нарушив работу стекольных заводов. Таким образом, из-за резкого роста стоимости сырья, вызванного недостатком поставок и ростом цен на энергию, виноделы сталкиваются со значительным ростом цен на стекло.По словам президента Кооператива виноделов Франции Жоэля Буэя, в среднем цена на стеклянные бутылки выросла на 30-40%, и эта тенденция будет только усиливаться."Мы не в состоянии покрыть рост всех затрат", - цитирует его телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/britaniya-1786592816.html
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владимир путин, франция, украина, россия, в мире
16:17 04.05.2022
 
Французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен

BFMTV: французские виноделы опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокал белого вина
Бокал белого вина - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Виноделы во Франции могут столкнуться с нехваткой стеклянных бутылок, цены на которые выросли после военной операции на Украине, передает телеканал BFMTV.
После санитарного кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, винодельческой отрасли во Франции удалось неплохо восстановиться. Однако виноделы опасаются, что эта тенденция к восстановлению замедлится из-за возможной нехватки стеклянных бутылок.
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Отмечается, что сейчас из-за событий на Украине стремительно растут цены на газ, используемый в стекловаренных печах для нагревания песка до температуры более 1300 градусов, на который приходится от 75 до 80% энергопотребления стекольной промышленности.
Кроме украинских событий, на ситуацию повлияла забастовка дальнобойщиков, охватившая в марте Испанию (откуда Франция также импортирует стекло), нарушив работу стекольных заводов. Таким образом, из-за резкого роста стоимости сырья, вызванного недостатком поставок и ростом цен на энергию, виноделы сталкиваются со значительным ростом цен на стекло.
По словам президента Кооператива виноделов Франции Жоэля Буэя, в среднем цена на стеклянные бутылки выросла на 30-40%, и эта тенденция будет только усиливаться.
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"Мы не в состоянии покрыть рост всех затрат", - цитирует его телеканал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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