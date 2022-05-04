https://ria.ru/20220504/britaniya-1786867083.html
Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду
Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду - РИА Новости, 04.05.2022
Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду
Читатели британской газеты Daily Mail ополчились в комментариях на министра окружающей среды Джорджа Юстиса после совета отказаться от "фирменных" марок в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:53
2022-05-04T18:53
2022-05-04T21:56
европа
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великобритания
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail ополчились в комментариях на министра окружающей среды Джорджа Юстиса после совета отказаться от "фирменных" марок в пользу недорогих продуктов на фоне роста цен."Давайте разожжем конфликт на Украине, будет отправлять им все деньги, <...> а потом скажем, что у нас не осталось средств, чтобы справиться с внутренним кризисом", — поиронизировал читатель."Зато без проблем можно выделить 300 миллионов, чтобы Джонсон лучше выглядел на предстоящих выборах и мог сделать вид, что он помогает Украине", — написали в комментариях."И почему нам не пришла в голову эта светлая идея", — добавил с сарказмом другой."Юстис совсем потерял связь с реальностью из-за данных ему привилегий, — написал один из пользователей сайта."Многие люди уже так живут! Настолько вы не в курсе новостей из мира простых людей", — отметили в комментариях."На следующих выборах ему конец", — мрачно констатировал британец."Никто из этих людей не проявляет ни малейшей заботы или беспокойства по поводу ужасающего кризиса в Англии", — заключил комментатор.Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, великобритания
18:53 04.05.2022 (обновлено: 21:56 04.05.2022)
Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду
Читатели Daily Mail осудили британского министра Юстиса за совет по экономии
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
ополчились в комментариях на министра окружающей среды Джорджа Юстиса после совета отказаться от "фирменных" марок в пользу недорогих продуктов на фоне роста цен.
"Давайте разожжем конфликт на Украине, будет отправлять им все деньги, <...> а потом скажем, что у нас не осталось средств, чтобы справиться с внутренним кризисом", — поиронизировал читатель.
"Зато без проблем можно выделить 300 миллионов, чтобы Джонсон лучше выглядел на предстоящих выборах и мог сделать вид, что он помогает Украине", — написали в комментариях.
"И почему нам не пришла в голову эта светлая идея", — добавил с сарказмом другой.
"Юстис совсем потерял связь с реальностью из-за данных ему привилегий, — написал один из пользователей сайта.
"Многие люди уже так живут! Настолько вы не в курсе новостей из мира простых людей", — отметили в комментариях.
"На следующих выборах ему конец", — мрачно констатировал британец.
"Цитата из разряда: бедные люди сами выбирают быть бедными", — сыронизировал над политиком читатель.
"Никто из этих людей не проявляет ни малейшей заботы или беспокойства по поводу ужасающего кризиса в Англии", — заключил комментатор.
Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.
Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
.