https://ria.ru/20220504/britaniya-1786867083.html

Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду

Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду - РИА Новости, 04.05.2022

Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду

Читатели британской газеты Daily Mail ополчились в комментариях на министра окружающей среды Джорджа Юстиса после совета отказаться от "фирменных" марок в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:53

2022-05-04T18:53

2022-05-04T21:56

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail ополчились в комментариях на министра окружающей среды Джорджа Юстиса после совета отказаться от "фирменных" марок в пользу недорогих продуктов на фоне роста цен."Давайте разожжем конфликт на Украине, будет отправлять им все деньги, <...> а потом скажем, что у нас не осталось средств, чтобы справиться с внутренним кризисом", — поиронизировал читатель."Зато без проблем можно выделить 300 миллионов, чтобы Джонсон лучше выглядел на предстоящих выборах и мог сделать вид, что он помогает Украине", — написали в комментариях."И почему нам не пришла в голову эта светлая идея", — добавил с сарказмом другой."Юстис совсем потерял связь с реальностью из-за данных ему привилегий, — написал один из пользователей сайта."Многие люди уже так живут! Настолько вы не в курсе новостей из мира простых людей", — отметили в комментариях."На следующих выборах ему конец", — мрачно констатировал британец."Никто из этих людей не проявляет ни малейшей заботы или беспокойства по поводу ужасающего кризиса в Англии", — заключил комментатор.Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220502/britaniya-1786592816.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, в мире, великобритания