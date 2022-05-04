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Блинкен сдал положительный тест на коронавирус

Блинкен сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 04.05.2022

Блинкен сдал положительный тест на коронавирус

Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил в среду госдепартамент. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:53

2022-05-04T22:53

2022-05-04T23:05

в мире

энтони блинкен

коронавирус covid-19

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил в среду госдепартамент."Сегодня днем ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена дал положительный результат. Госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы", - следует из распространенного заявления пресс-службы госдепа.Как отметили в американском дипведомстве, у госсекретаря не было личных контактов с президентом США Джо Байденом за последние несколько дней. В соответствии с рекомендациями медицинских регуляторов, в ближайшие дни Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате."Госсекретарь с нетерпением ждет возможности вернуться в госдепартамент и возобновить в полном объеме выполнение своих обязанностей и совершение поездок как можно скорее", - добавили в госдепе США.

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в мире, энтони блинкен, коронавирус covid-19, джо байден, сша