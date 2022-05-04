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Блинкен сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 04.05.2022
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Блинкен сдал положительный тест на коронавирус
Блинкен сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 04.05.2022
Блинкен сдал положительный тест на коронавирус
Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил в среду госдепартамент. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:53
2022-05-04T23:05
в мире
энтони блинкен
коронавирус covid-19
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил в среду госдепартамент."Сегодня днем ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена дал положительный результат. Госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы", - следует из распространенного заявления пресс-службы госдепа.Как отметили в американском дипведомстве, у госсекретаря не было личных контактов с президентом США Джо Байденом за последние несколько дней. В соответствии с рекомендациями медицинских регуляторов, в ближайшие дни Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате."Госсекретарь с нетерпением ждет возможности вернуться в госдепартамент и возобновить в полном объеме выполнение своих обязанностей и совершение поездок как можно скорее", - добавили в госдепе США.
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в мире, энтони блинкен, коронавирус covid-19, джо байден, сша
22:53 04.05.2022 (обновлено: 23:05 04.05.2022)
 
Блинкен сдал положительный тест на коронавирус

Госсекретарь США Блинкен заразился коронавирусом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил в среду госдепартамент.
"Сегодня днем ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена дал положительный результат. Госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы", - следует из распространенного заявления пресс-службы госдепа.
Как отметили в американском дипведомстве, у госсекретаря не было личных контактов с президентом США Джо Байденом за последние несколько дней. В соответствии с рекомендациями медицинских регуляторов, в ближайшие дни Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате.
"Госсекретарь с нетерпением ждет возможности вернуться в госдепартамент и возобновить в полном объеме выполнение своих обязанностей и совершение поездок как можно скорее", - добавили в госдепе США.
 
В миреЭнтони БлинкенКоронавирус COVID-19Джо БайденСША
 
 
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