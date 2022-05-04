https://ria.ru/20220504/bilety-1786780645.html

S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов

S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов - РИА Новости, 04.05.2022

S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов

Российская авиакомпания S7 перейдет на отечественную систему бронирования билетов - АО "Онлайн резервейшн систем" (ОРС), сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:10

2022-05-04T13:10

2022-05-04T13:15

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 перейдет на отечественную систему бронирования билетов - АО "Онлайн резервейшн систем" (ОРС), сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Сейчас S7 использует испанскую систему Amadeus."По итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО "ОРС", - сказала представитель компании.Газета "Известия" в среду сообщила, что авиакомпания перейдет на новую систему в октябре. Сейчас ОРС использует авиакомпания "Азимут", также ее планировал использовать лоукостер S7 Citrus. По данным издания, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения Amadeus.

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, s7 airlines, общество, новости - туризм