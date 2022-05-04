https://ria.ru/20220504/bezrabotitsa-1786793213.html
Число безработных в России не растет, заявил министр труда
Число безработных в России не растет, заявил министр труда - РИА Новости, 04.05.2022
Число безработных в России не растет, заявил министр труда
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:53
2022-05-04T13:53
2022-05-04T14:19
экономика
общество
владимир путин
россия
антон котяков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет."Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 миллиона граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда, чтобы граждане имели возможность в формате 24/7 обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав, в случае, если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он может также обратиться за консультацией", - добавил министр. По его словам, такой возможностью граждане пользуются не так активно, но "это хорошо с той точки зрения, что это говорит о том, что ситуация более-менее стабильная".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, владимир путин, россия, антон котяков
13:53 04.05.2022 (обновлено: 14:19 04.05.2022)
Число безработных в России не растет, заявил министр труда
Министр труда Котяков назвал ситуацию на рынке стабильной, число безработных не растет
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет.
"Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 миллиона граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда, чтобы граждане имели возможность в формате 24/7 обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав, в случае, если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он может также обратиться за консультацией", - добавил министр. По его словам, такой возможностью граждане пользуются не так активно, но "это хорошо с той точки зрения, что это говорит о том, что ситуация более-менее стабильная".