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Число безработных в России не растет, заявил министр труда - РИА Новости, 04.05.2022
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Число безработных в России не растет, заявил министр труда
Число безработных в России не растет, заявил министр труда - РИА Новости, 04.05.2022
Число безработных в России не растет, заявил министр труда
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:53
2022-05-04T14:19
экономика
общество
владимир путин
россия
антон котяков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет."Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 миллиона граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда, чтобы граждане имели возможность в формате 24/7 обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав, в случае, если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он может также обратиться за консультацией", - добавил министр. По его словам, такой возможностью граждане пользуются не так активно, но "это хорошо с той точки зрения, что это говорит о том, что ситуация более-менее стабильная".
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экономика, общество, владимир путин, россия, антон котяков
13:53 04.05.2022 (обновлено: 14:19 04.05.2022)
 
Число безработных в России не растет, заявил министр труда

Министр труда Котяков назвал ситуацию на рынке стабильной, число безработных не растет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет.
"Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 миллиона граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда, чтобы граждане имели возможность в формате 24/7 обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав, в случае, если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он может также обратиться за консультацией", - добавил министр. По его словам, такой возможностью граждане пользуются не так активно, но "это хорошо с той точки зрения, что это говорит о том, что ситуация более-менее стабильная".
Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 00:13
Названы регионы — лидеры по росту числа занятых
 
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