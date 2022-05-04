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В Россию прибыли более 1,1 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыли более 1,1 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 04.05.2022

В Россию прибыли более 1,1 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Свыше 34 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за майские праздники, всего с начала эскалации военного конфликта – более 1,1 миллиона человек, РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:37

2022-05-04T09:37

2022-05-04T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше 34 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за майские праздники, всего с начала эскалации военного конфликта – более 1,1 миллиона человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."С 1 по 3 мая границу России пересекли 34,23 тысячи беженцев, всего с начала конфликта – 1,11 миллиона человек, среди которых 197,55 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика