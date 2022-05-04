https://ria.ru/20220504/benzin-1786834338.html

В США снова выросли цены на бензин

В США снова выросли цены на бензин - РИА Новости, 04.05.2022

В США снова выросли цены на бензин

Цена на бензин в США, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:26

2022-05-04T16:26

2022-05-04T16:26

экономика

джо байден

сша

округ колумбия

калифорния

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Цена на бензин в США, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков.Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,226 доллара, накануне цена была 4,2 доллара, а неделю назад галлон бензина стоит почти на 10 центов дешевле. Это заметно и на заправках в столичном Округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5-4,7 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5,755 долларов. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва.В среду, как сообщала пресс-служба Белого дома, Байден выступит с заявлением "об экономическом росте", оно запланировано на 21:00 мск.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 млн баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года около 3,3.

https://ria.ru/20220504/neft-1786809511.html

https://ria.ru/20220501/demonstratsiya-1786480156.html

сша

округ колумбия

калифорния

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, джо байден, сша, округ колумбия, калифорния, дональд трамп