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Байден отнесся бы с уважением к решению папы Римского встретиться с Путиным - РИА Новости, 04.05.2022
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Байден отнесся бы с уважением к решению папы Римского встретиться с Путиным
Байден отнесся бы с уважением к решению папы Римского встретиться с Путиным - РИА Новости, 04.05.2022
Байден отнесся бы с уважением к решению папы Римского встретиться с Путиным
Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского Франциска приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:46
2022-05-04T23:46
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
александр авдеев (дипломат)
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского Франциска приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил в этой связи РИА Новости, что при любой международной ситуации "диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в среду журналистам, что договоренностей о встрече президента Путина с папой Франциском нет. Он отметил, что "подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб".
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), александр авдеев (дипломат), дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва
23:46 04.05.2022
 
Байден отнесся бы с уважением к решению папы Римского встретиться с Путиным

Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского встретиться с Путиным

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского Франциска приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил в этой связи РИА Новости, что при любой международной ситуации "диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в среду журналистам, что договоренностей о встрече президента Путина с папой Франциском нет. Он отметил, что "подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб".
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