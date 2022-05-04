https://ria.ru/20220504/bayden-1786891200.html

Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать

Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать - РИА Новости, 04.05.2022

Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать

Президент США Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил спортсменов не прыгать... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:49

2022-05-04T22:49

2022-05-04T23:55

в мире

олимпийские игры

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил спортсменов не прыгать. Трансляция проводилась на официальном ютьюб-канале Белого дома.Инцидент произошел в среду в резиденции президента США. Байден и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, участвовавшим в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022-го в Пекине.В конце мероприятия все атлеты выстроились для совместного фото с американским лидером. Байден сначала громко выкрикнул: "Не надо прыгать!" А затем подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф. После этих комментариев звук у записи временно отключили.Фрагмент с неуместными шутками президента быстро разошелся по интернету. Пользователи социальных сетей осудили неполиткорректные замечания."Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут", — написал один из комментаторов."Все в порядке, он же демократ, ему можно. Вот если бы такое сказал Трамп", — добавили в ответ."Как он посмел унижать инвалидов? Это должно быть смешно? Позор!" — возмутились пользователи соцсетей.Байден регулярно допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220504/bayden-1786834893.html

https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, олимпийские игры, сша, джо байден