https://ria.ru/20220504/bayden-1786891200.html
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать - РИА Новости, 04.05.2022
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Президент США Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил спортсменов не прыгать... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:49
2022-05-04T22:49
2022-05-04T23:55
в мире
олимпийские игры
сша
джо байден
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил спортсменов не прыгать. Трансляция проводилась на официальном ютьюб-канале Белого дома.Инцидент произошел в среду в резиденции президента США. Байден и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, участвовавшим в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022-го в Пекине.В конце мероприятия все атлеты выстроились для совместного фото с американским лидером. Байден сначала громко выкрикнул: "Не надо прыгать!" А затем подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф. После этих комментариев звук у записи временно отключили.Фрагмент с неуместными шутками президента быстро разошелся по интернету. Пользователи социальных сетей осудили неполиткорректные замечания."Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут", — написал один из комментаторов."Все в порядке, он же демократ, ему можно. Вот если бы такое сказал Трамп", — добавили в ответ."Как он посмел унижать инвалидов? Это должно быть смешно? Позор!" — возмутились пользователи соцсетей.Байден регулярно допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
https://ria.ru/20220504/bayden-1786834893.html
https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олимпийские игры, сша, джо байден
22:49 04.05.2022 (обновлено: 23:55 04.05.2022)
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Президент США Байден неудачно пошутил рядом с параолимпийцем
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил спортсменов не прыгать. Трансляция проводилась на официальном ютьюб-канале Белого дома
.
Инцидент произошел в среду в резиденции президента США. Байден и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, участвовавшим в летней Олимпиаде 2020 года в Токио
и зимней 2022-го в Пекине
.
В конце мероприятия все атлеты выстроились для совместного фото с американским лидером. Байден сначала громко выкрикнул: "Не надо прыгать!" А затем подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф. После этих комментариев звук у записи временно отключили.
Фрагмент с неуместными шутками президента быстро разошелся по интернету. Пользователи социальных сетей осудили неполиткорректные замечания.
"Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут", — написал один из комментаторов.
"Интересно, как долго он готовил эту шутку?" — сыронизировал другой.
"Все в порядке, он же демократ, ему можно. Вот если бы такое сказал Трамп", — добавили в ответ.
"Как он посмел унижать инвалидов? Это должно быть смешно? Позор!" — возмутились пользователи соцсетей.
Байден регулярно допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис
главой государства.