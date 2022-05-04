https://ria.ru/20220504/bayden-1786890888.html

Байден резко высказался о сторонниках Трампа

Байден резко высказался о сторонниках Трампа - РИА Новости, 04.05.2022

Байден резко высказался о сторонниках Трампа

Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), самой... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:45

2022-05-04T22:45

2022-05-04T22:45

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779521_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ded2e8e4b803691ff87163321fe0bcf3.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), самой экстремальной политической организацией в новейшей истории страны.Ремарка о "движении ​​MAGA", начало которому положил предшественник Байдена Дональд Трамп, выступавший с лозунгом Make America Great Again (Сделать Америку снова великой), последовала на вопрос о том, какие действия администрация планирует по теме абортов в свете скандала с публикацией внутреннего документа Верховного суда."На что они нападут в следующий раз?" - задался вопросом действующий президент. Ранее в апреле Байден заявил, что республиканская партия – это теперь "партия MAGA".В понедельник издание Politico сообщило со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне. Публикация документа, аутентичность которого позже подтвердил Верховный суд, вызвала широкую огласку. Так, Байден уже заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт.В США традиционно противниками права женщины на аборт выступают представители более консервативной республиканской партии. Эта тема зачастую является одной из ключевых в ходе дебатов кандидатов на президентский пост.Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми руководят республиканцы.

https://ria.ru/20220504/ssha-1786870368.html

https://ria.ru/20220502/poschada-1786510212.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден