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Байден резко высказался о сторонниках Трампа - РИА Новости, 04.05.2022
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Байден резко высказался о сторонниках Трампа
Байден резко высказался о сторонниках Трампа - РИА Новости, 04.05.2022
Байден резко высказался о сторонниках Трампа
Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), самой... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:45
2022-05-04T22:45
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), самой экстремальной политической организацией в новейшей истории страны.Ремарка о "движении ​​MAGA", начало которому положил предшественник Байдена Дональд Трамп, выступавший с лозунгом Make America Great Again (Сделать Америку снова великой), последовала на вопрос о том, какие действия администрация планирует по теме абортов в свете скандала с публикацией внутреннего документа Верховного суда."На что они нападут в следующий раз?" - задался вопросом действующий президент. Ранее в апреле Байден заявил, что республиканская партия – это теперь "партия MAGA".В понедельник издание Politico сообщило со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне. Публикация документа, аутентичность которого позже подтвердил Верховный суд, вызвала широкую огласку. Так, Байден уже заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт.В США традиционно противниками права женщины на аборт выступают представители более консервативной республиканской партии. Эта тема зачастую является одной из ключевых в ходе дебатов кандидатов на президентский пост.Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми руководят республиканцы.
https://ria.ru/20220504/ssha-1786870368.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
22:45 04.05.2022
 
Байден резко высказался о сторонниках Трампа

Байден назвал сторонников Трампа​​ самой экстремальной политической организацией в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), самой экстремальной политической организацией в новейшей истории страны.
"Эта толпа, поддерживающая MAGA - самая экстремальная политическая организация, которая когда-либо существовала в американской истории", - сказал Байден в Белом доме. Он оговорился, что имеет в виду новейшую истории страны.
Ремарка о "движении ​​MAGA", начало которому положил предшественник Байдена Дональд Трамп, выступавший с лозунгом Make America Great Again (Сделать Америку снова великой), последовала на вопрос о том, какие действия администрация планирует по теме абортов в свете скандала с публикацией внутреннего документа Верховного суда.
"На что они нападут в следующий раз?" - задался вопросом действующий президент. Ранее в апреле Байден заявил, что республиканская партия – это теперь "партия MAGA".
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 19:14
Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике
В понедельник издание Politico сообщило со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне. Публикация документа, аутентичность которого позже подтвердил Верховный суд, вызвала широкую огласку. Так, Байден уже заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт.
В США традиционно противниками права женщины на аборт выступают представители более консервативной республиканской партии. Эта тема зачастую является одной из ключевых в ходе дебатов кандидатов на президентский пост.
Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми руководят республиканцы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 05:09
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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