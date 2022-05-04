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Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/azovstal-1786788692.html
Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков
Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022
Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков
Штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:39
2022-05-04T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
мариуполь
россия
донецкая народная республика
игорь конашенков
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, стоит ли ждать каких-либо изменений в российской тактике вокруг этого объекта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
мариуполь
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донецкая народная республика
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
13:39 04.05.2022
 
Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков

Песков: штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, есть попытки боевиков выйти на огневые позиции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, стоит ли ждать каких-либо изменений в российской тактике вокруг этого объекта.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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