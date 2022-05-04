https://ria.ru/20220504/azovstal-1786788692.html

Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков

Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022

Штурма "Азовстали" в Мариуполе нет, заявил Песков

Штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:39

2022-05-04T13:39

2022-05-04T13:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

мариуполь

россия

донецкая народная республика

игорь конашенков

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, стоит ли ждать каких-либо изменений в российской тактике вокруг этого объекта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков