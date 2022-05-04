Очевидица рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на "Азовстали"

"Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, и как спустились — снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили", — сказала жительница Мариуполя.