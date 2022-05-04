06:12 04.05.2022 (обновлено: 06:22 04.05.2022)
Очевидица рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на "Азовстали"
Очевидица Сбанук: украинские боевики выводили людей из убежищ "Азовстали" для картинки
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе " Азовсталь", для картинки, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
"Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, и как спустились — снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили", — сказала жительница Мариуполя.
Ранее представитель внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать. По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, там до сих пор остаются более 150 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.