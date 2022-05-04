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Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов - РИА Новости, 04.05.2022
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Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов
Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов - РИА Новости, 04.05.2022
Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов
На территории "Азовстали" могут оставаться иностранные инструкторы и наемники, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:08
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На территории "Азовстали" могут оставаться иностранные инструкторы и наемники, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Не исключено, что на территории завода ещё остаются другие иностранные инструкторы и наёмники, которые трусливо скрываются за спинами мирных украинцев, включая женщин и детей. Что ж, украинская делегация, как она обычно это делает, может поблагодарить международных партнёров за такую "помощь", - заявил он, выступая на 1008-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности.Глава делегации РФ также подчеркнул, что Украина при помощи стран НАТО превращается в центр скопления иностранных террористов и наёмников с боевым опытом в "горячих точках"."С начала российской специальной военной операции в страну стеклось более 6,8 тыс. иностранных наёмников из 63 государств. Подавляющее большинство – граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии", - добавил Гаврилов, чье выступление было опубликовано на сайте МИД РФ.
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россия, украина, польша, нато
20:08 04.05.2022
 
Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов

Гаврилов в Вене: иностранные наемники могут оставаться на территории "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На территории "Азовстали" могут оставаться иностранные инструкторы и наемники, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Не исключено, что на территории завода ещё остаются другие иностранные инструкторы и наёмники, которые трусливо скрываются за спинами мирных украинцев, включая женщин и детей. Что ж, украинская делегация, как она обычно это делает, может поблагодарить международных партнёров за такую "помощь", - заявил он, выступая на 1008-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Глава делегации РФ также подчеркнул, что Украина при помощи стран НАТО превращается в центр скопления иностранных террористов и наёмников с боевым опытом в "горячих точках".
"С начала российской специальной военной операции в страну стеклось более 6,8 тыс. иностранных наёмников из 63 государств. Подавляющее большинство – граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии", - добавил Гаврилов, чье выступление было опубликовано на сайте МИД РФ.
 
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