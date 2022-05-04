https://ria.ru/20220504/avtozak-1786745274.html

В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами

В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами - РИА Новости, 04.05.2022

В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами

Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:28

2022-05-04T11:28

2022-05-04T11:28

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента."Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева. По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы."Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20210904/belik-1748724125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, москва, россия