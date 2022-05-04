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В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами - РИА Новости, 04.05.2022
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В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами - РИА Новости, 04.05.2022
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами
Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
общество
здоровье - общество
москва
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента."Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева. По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы."Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.
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общество, здоровье - общество, москва, россия
11:28 04.05.2022
 
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами

В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтозак у Дорогомиловского суда Москвы
Автозак у Дорогомиловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Автозак у Дорогомиловского суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента.
"Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева. По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы.
"Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.
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