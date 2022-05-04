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В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами - РИА Новости, 04.05.2022
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами
Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента."Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева. По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы."Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20210904/belik-1748724125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, москва, россия
В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами
В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами