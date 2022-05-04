В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине
Член ЕП Хайдер: Австрия подрывает доверие к себе, поддерживая НАТО по Украине
Здание Европарламента. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на сторону НАТО в ситуации на Украине, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
"Правительство (Австрии - ред.) не придерживается нейтральной позиции, они полностью на стороне НАТО и США. Они потерпели абсолютный провал в этой ситуации. Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров, была посредником. Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии", - сказал политик. Он добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не является членом НАТО.
По словам Хайдера, периодически в стране возникал вопрос об отказе от нейтралитета, но такая идея всегда встречала политическое и общественное сопротивление.
"Более 70% австрийцев выступают за то, чтобы страна придерживалась нейтрального статуса. Последние 20 лет консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) изучала идею присоединения к НАТО, но опросы неизменно показывали, что 70% населения не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию. То же самое случилось несколько недель назад: они (правящая консервативная партия - ред.) устроили опрос и снова потерпели неудачу", - отметил депутат.
По словам Хайдера, оппозиционная АПС выступила с критикой правительства по вопросу ситуации на Украине и выдвинула план из пяти пунктов по "восстановлению" нейтралитета страны, который в том числе включает отмену санкций ЕС против РФ. План подразумевает использование инструментов посредничества вместо санкций, призыв к властям перестать политизировать экономику и запрет на транзит через территорию Австрии солдат и военного оборудования на Украину, добавил собеседник агентства. Предложение оппозиционной партии также подчеркивает необходимость формирования сильной австрийской армии и прекращения зависимости страны от институтов Евросоюза.
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