https://ria.ru/20220504/avstriya-1786818283.html

В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине

В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине - РИА Новости, 04.05.2022

В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине

Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:07

2022-05-04T15:07

2022-05-04T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

австрия

украина

россия

евросоюз

нато

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564558_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_7e2770d9095b5740d518ac10959b8093.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на сторону НАТО в ситуации на Украине, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер."Правительство (Австрии - ред.) не придерживается нейтральной позиции, они полностью на стороне НАТО и США. Они потерпели абсолютный провал в этой ситуации. Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров, была посредником. Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии", - сказал политик. Он добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не является членом НАТО.По словам Хайдера, периодически в стране возникал вопрос об отказе от нейтралитета, но такая идея всегда встречала политическое и общественное сопротивление."Более 70% австрийцев выступают за то, чтобы страна придерживалась нейтрального статуса. Последние 20 лет консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) изучала идею присоединения к НАТО, но опросы неизменно показывали, что 70% населения не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию. То же самое случилось несколько недель назад: они (правящая консервативная партия - ред.) устроили опрос и снова потерпели неудачу", - отметил депутат.По словам Хайдера, оппозиционная АПС выступила с критикой правительства по вопросу ситуации на Украине и выдвинула план из пяти пунктов по "восстановлению" нейтралитета страны, который в том числе включает отмену санкций ЕС против РФ. План подразумевает использование инструментов посредничества вместо санкций, призыв к властям перестать политизировать экономику и запрет на транзит через территорию Австрии солдат и военного оборудования на Украину, добавил собеседник агентства. Предложение оппозиционной партии также подчеркивает необходимость формирования сильной австрийской армии и прекращения зависимости страны от институтов Евросоюза.

https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153156.html

австрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, австрия, украина, россия, евросоюз, нато, европарламент