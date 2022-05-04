Рейтинг@Mail.ru
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/avstriya-1786818283.html
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине - РИА Новости, 04.05.2022
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине
Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:07
2022-05-04T15:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
австрия
украина
россия
евросоюз
нато
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564558_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_7e2770d9095b5740d518ac10959b8093.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на сторону НАТО в ситуации на Украине, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер."Правительство (Австрии - ред.) не придерживается нейтральной позиции, они полностью на стороне НАТО и США. Они потерпели абсолютный провал в этой ситуации. Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров, была посредником. Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии", - сказал политик. Он добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не является членом НАТО.По словам Хайдера, периодически в стране возникал вопрос об отказе от нейтралитета, но такая идея всегда встречала политическое и общественное сопротивление."Более 70% австрийцев выступают за то, чтобы страна придерживалась нейтрального статуса. Последние 20 лет консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) изучала идею присоединения к НАТО, но опросы неизменно показывали, что 70% населения не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию. То же самое случилось несколько недель назад: они (правящая консервативная партия - ред.) устроили опрос и снова потерпели неудачу", - отметил депутат.По словам Хайдера, оппозиционная АПС выступила с критикой правительства по вопросу ситуации на Украине и выдвинула план из пяти пунктов по "восстановлению" нейтралитета страны, который в том числе включает отмену санкций ЕС против РФ. План подразумевает использование инструментов посредничества вместо санкций, призыв к властям перестать политизировать экономику и запрет на транзит через территорию Австрии солдат и военного оборудования на Украину, добавил собеседник агентства. Предложение оппозиционной партии также подчеркивает необходимость формирования сильной австрийской армии и прекращения зависимости страны от институтов Евросоюза.
https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153156.html
австрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564558_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_272da8ae45fa5fb58e9714c694dea18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, украина, россия, евросоюз, нато, европарламент
15:07 04.05.2022
 
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине

Член ЕП Хайдер: Австрия подрывает доверие к себе, поддерживая НАТО по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов тем, что она ввела антироссийские санкции и встала на сторону НАТО в ситуации на Украине, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
"Правительство (Австрии - ред.) не придерживается нейтральной позиции, они полностью на стороне НАТО и США. Они потерпели абсолютный провал в этой ситуации. Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров, была посредником. Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии", - сказал политик. Он добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не является членом НАТО.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 15:37
Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России
По словам Хайдера, периодически в стране возникал вопрос об отказе от нейтралитета, но такая идея всегда встречала политическое и общественное сопротивление.
"Более 70% австрийцев выступают за то, чтобы страна придерживалась нейтрального статуса. Последние 20 лет консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) изучала идею присоединения к НАТО, но опросы неизменно показывали, что 70% населения не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию. То же самое случилось несколько недель назад: они (правящая консервативная партия - ред.) устроили опрос и снова потерпели неудачу", - отметил депутат.
По словам Хайдера, оппозиционная АПС выступила с критикой правительства по вопросу ситуации на Украине и выдвинула план из пяти пунктов по "восстановлению" нейтралитета страны, который в том числе включает отмену санкций ЕС против РФ. План подразумевает использование инструментов посредничества вместо санкций, призыв к властям перестать политизировать экономику и запрет на транзит через территорию Австрии солдат и военного оборудования на Украину, добавил собеседник агентства. Предложение оппозиционной партии также подчеркивает необходимость формирования сильной австрийской армии и прекращения зависимости страны от институтов Евросоюза.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 10:50
Австрия выступила против вступления Украины в ЕС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАвстрияУкраинаРоссияЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала