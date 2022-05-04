https://ria.ru/20220504/armeniya-1786830241.html
Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении
Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении - РИА Новости, 04.05.2022
Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении
В Ереване тысячи сторонников оппозиции выдвинулись к зданию парламента, куда приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:04
2022-05-04T16:04
2022-05-04T16:33
в мире
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армения
ереван
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. В Ереване тысячи сторонников оппозиции выдвинулись к зданию парламента, куда приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил корреспондент РИА Новости.Глава правительства прибыл, чтобы ответить на вопросы депутатов в рамках традиционного правительственного часа.Протестующие требуют отставки Пашиняна.По словам политика, депутаты от оппозиционных фракций направились в парламент, чтобы передать это требование.Сагателян подчеркнул, что протестующие не собираются захватывать какие-либо здания.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220429/voditel-1786271532.html
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Митингующие выдвинулись к зданию парламента Армении
Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента Армении, где в данный момент находится глава правительства, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-04T16:04
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, никол пашинян, армения, ереван
16:04 04.05.2022 (обновлено: 16:33 04.05.2022)
Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении
Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении, где находится Пашинян
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. В Ереване тысячи сторонников оппозиции выдвинулись к зданию парламента, куда приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил корреспондент РИА Новости.
Глава правительства прибыл, чтобы ответить на вопросы депутатов в рамках традиционного правительственного часа.
Протестующие требуют отставки Пашиняна.
"Никол Пашинян нелегитимен, не имеет мандата на новые уступки и должен уйти в отставку", — заявил на протестной акции вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
По словам политика, депутаты от оппозиционных фракций направились в парламент, чтобы передать это требование.
Сагателян подчеркнул, что протестующие не собираются захватывать какие-либо здания.
Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване
. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна
, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.
Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.