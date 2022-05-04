https://ria.ru/20220504/armeniya-1786830241.html

Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении

Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении - РИА Новости, 04.05.2022

Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении

В Ереване тысячи сторонников оппозиции выдвинулись к зданию парламента, куда приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:04

2022-05-04T16:04

2022-05-04T16:33

в мире

никол пашинян

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. В Ереване тысячи сторонников оппозиции выдвинулись к зданию парламента, куда приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил корреспондент РИА Новости.Глава правительства прибыл, чтобы ответить на вопросы депутатов в рамках традиционного правительственного часа.Протестующие требуют отставки Пашиняна.По словам политика, депутаты от оппозиционных фракций направились в парламент, чтобы передать это требование.Сагателян подчеркнул, что протестующие не собираются захватывать какие-либо здания.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220429/voditel-1786271532.html

https://ria.ru/20220504/erevan-1786730289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митингующие выдвинулись к зданию парламента Армении Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента Армении, где в данный момент находится глава правительства, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-04T16:04 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, армения, ереван