https://ria.ru/20220504/armeniya-1786814463.html
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей - РИА Новости, 04.05.2022
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:51
2022-05-04T14:51
2022-05-04T14:51
в мире
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армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Противники Пашиняна перекрыли автотрассу Ереван-Севан, дорогу Алаверди-Ванадзор", говорится в Telegram-канале политической силы. Отмечается также, что протестующими был блокирован ключевой транспортный узел, связывающий центр Еревана с окраинами города. На 14.30 мск в Ереване на площади Франции запланирован очередной митинг оппозиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В среду оппозиция в Ереване перекрыла несколько улиц, в том числе ключевые транспортные узлы, грузовиками и бетономешалками. Полиции удалось разблокировать ряд проспектов.
https://ria.ru/20220429/voditel-1786271532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
Оппозиционный Пашиняну блок "Армения" заявил о блокировании нескольких областных автодорог