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Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей - РИА Новости, 04.05.2022
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Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей - РИА Новости, 04.05.2022
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:51
2022-05-04T14:51
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Противники Пашиняна перекрыли автотрассу Ереван-Севан, дорогу Алаверди-Ванадзор", говорится в Telegram-канале политической силы. Отмечается также, что протестующими был блокирован ключевой транспортный узел, связывающий центр Еревана с окраинами города. На 14.30 мск в Ереване на площади Франции запланирован очередной митинг оппозиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В среду оппозиция в Ереване перекрыла несколько улиц, в том числе ключевые транспортные узлы, грузовиками и бетономешалками. Полиции удалось разблокировать ряд проспектов.
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ереван
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
14:51 04.05.2022
 
Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей

Оппозиционный Пашиняну блок "Армения" заявил о блокировании нескольких областных автодорог

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкШествие оппозиции к зданию правительства Армении
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Противники Пашиняна перекрыли автотрассу Ереван-Севан, дорогу Алаверди-Ванадзор", говорится в Telegram-канале политической силы. Отмечается также, что протестующими был блокирован ключевой транспортный узел, связывающий центр Еревана с окраинами города. На 14.30 мск в Ереване на площади Франции запланирован очередной митинг оппозиции.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В среду оппозиция в Ереване перекрыла несколько улиц, в том числе ключевые транспортные узлы, грузовиками и бетономешалками. Полиции удалось разблокировать ряд проспектов.
На месте ДТП с автомобилем из кортежа Никола Пашиняна в Ереване, Армения. Кадр из видео
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СМИ: водителя из кортежа Пашиняна, сбившего насмерть женщину, не арестуют
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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