https://ria.ru/20220504/armeniya-1786814463.html

Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей

Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей - РИА Новости, 04.05.2022

Армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей

Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:51

2022-05-04T14:51

2022-05-04T14:51

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Оппозиционный блок "Армения" сообщил в среду о блокировании ряда областных дорог протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Противники Пашиняна перекрыли автотрассу Ереван-Севан, дорогу Алаверди-Ванадзор", говорится в Telegram-канале политической силы. Отмечается также, что протестующими был блокирован ключевой транспортный узел, связывающий центр Еревана с окраинами города. На 14.30 мск в Ереване на площади Франции запланирован очередной митинг оппозиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В среду оппозиция в Ереване перекрыла несколько улиц, в том числе ключевые транспортные узлы, грузовиками и бетономешалками. Полиции удалось разблокировать ряд проспектов.

https://ria.ru/20220429/voditel-1786271532.html

ереван

армения

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Кирилл Волков

в мире, ереван, армения, никол пашинян